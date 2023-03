Manu Tenorio, feliz tras el lanzamiento de su último single, 'Tu Teoría'

MADRID, 18 (CHANCE)

Manu Tenorio está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera profesional como cantante tras el lanzamiento de su último single, 'Tu Teoría', una producción vibrante y llena de energía que demuestra la habilidad del artista para crear música atractiva y emocionante.

Después de publicar el pasado año, el disco de versiones 'La Verdad'; el artista sevillano, con el que Manu Tenorio ha hecho una gira de más de 40 conciertos por toda España, recupera su vertiente compositora con esta nueva canción dando inicio a una nueva etapa de proyectos.

'Tu Teoría' es una canción de balada pop a tempo de Tangos-Rumba, con la elegancia a la que nos tiene acostumbrados y que es la antesala de su próximo álbum, ya que Manu está trabajado arduamente en ello y espera que este single sea solo una muestra de lo que los fans pueden esperar en el futuro.

Europa Press ha hablado en exclusiva con el cantante y nos ha confesado qué ha significado para él este single: "Pues estoy recuperando un poco mi faceta compositiva, en mis últimos trabajos digamos que yo he sido el autor, menos el trabajo anterior que yo venía de un disco que era un tributo, homenaje y reconocimiento a esos autores de la canción melódica entonces tenía ganas de recuperar mi faceta compositiva porque es algo que siempre ha estado conmigo. En este single, en 'Tu teoría', hemos recuperado las ganas de escribir, de componer y hacer nuevas canciones".

Manu también nos ha desvelado que empezó a trabajar de manera individual porque "la vida me puso en esa tesitura y sobretodo en un momento histórico que yo no entendía porque pasaba eso porque ni los números que yo traía ni la carrera que yo traía me daban la justificación de que yo me viera en esa tesitura".

"Para bien o para mal yo soy un tío bastante cabezón, bastante terco y la verdad es que al final dije que si había que empezar de cero, pues yo me la juego" nos explicaba y entonces, en ese momento, "tuve que aprender a ser muchas cosas, muchas labores de esta profesión de manera independiente desde la producción, la gestión artística hasta todos los niveles prácticamente".

Agradecido con el apoyo del público, Manu nos ha comentado que "el año pasado hicimos más de cuarenta conciertos, tengo un equipo pequeño de gente, pero muy comprometido con el proyecto y, lo más importante, tengo un público que me sigue que ahora más que entonces, lo valoro tres veces más".