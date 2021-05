Manu Tenorio pide que se haga un homenaje a Álex Casademunt

MADRID, 13 (CHANCE)

Manu Tenorio ha demostrado su gran amistad con Álex Casademunt y le ha pedido a TVE que le haga un homenaje porque ha formado parte de la cadena: "Creo que sería oportuno, no estaría de más que TVE le hiciera un homenaje a Álex Casademunt, por activa o por pasiva Álex Casademunt forma parte de la historia de la televisión de este país, forma parte de uno de los programas de televisión de este país y forma parte de la música de este país. Es un tío muy querido, no ha sido, sigue siendo. Con las horas que tiene el día y con las cosas que ponen en televisión, que le hicieran un homenaje a este señor creo que sería un programa que todo el mundo agradecería y disfrutaría".

Sobre al concierto en el que va a participar él, comenta: "Sé que hay un montón de compañeros, no solo los de OT, también hay otros artistas, también está Marta Sánchez, céspedes, vamos a cantar un par de canciones cada uno y todavía se está definiendo el repertorio. Yo lo que sé es que será un concierto maravilloso, parte de los beneficios para su hija así que eso es una doble satisfacción. Lo que espero es vivir ese día con mis compañeros con mucha intensidad y así también si él nos está escuchando, sonreirá" de las ausencias en dicho concierto, Manu no se quiere mojar: "De momento yo estoy. Se que algunos compañeros tienen problemas de agenda como Gisela que ya tenía la fecha cogida, no sé quién estará y quién no. Bustamante sí sé que está, hablo con él más a menudo y creo que rosa y Bisbal no estarán pero desconozco los motivos. Sí, Chenoa sí".

En cuanto a la supuesta mala relación que Bustamante tenía con Álex y de la que ha hablado el exrepresentante de David, Manu explica: "Yo no me atrevería a hablar de la relación de Bustamante con Casademunt, si este señor se atreve es cosa suya". Enamorado de su mujer, Manu habla de la felicitación que le hizo de cumpleaños: "Es lo mínimo que se merece. Es una campeona, la verdad es que para mí es un milagro, junto con mi hijo".

Aunque su hijo es muy pequeño todavía, Manu cree que el mundo de la pintura es el que más le llama la atención: "Le gusta mucho dibujar, la pintura, la verdad es que el otro día vino un amigo mío pintor y se puso a pintar y él se puso con él, atento. Cuando yo toco la guitarra no se pone tan atento".