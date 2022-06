Manu Tenorio, que no ha sido invitado a la boda de Chenoa, le manda un mensaje a su compañera en 'OT'

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Inmerso en la gira de conciertos que dará por diferentes ciudades españolas este verano para presentar su nuevo disco, 'La verdad', Manu Tenorio ha sido uno de los artistas que han asistido a la presentación de 'Culmia Fest', un festival íntimo que se celebrará en Barcelona el proximo martes y en el que el sevillano ejercerá de su embajador.

Un concierto con aforo reducido en un recinto pequeñito en el que confiesa emocionado que sus fans casi casi podrán tocarlo. "Estoy muy contento porque estoy triunfando" revela, adelantando que este año va a ofrecer "más de 30 conciertos por toda España. Ya hemos estado en Barcelona, Sevilla, Oviedo, La Rioja, Alicante y también estamos en el festival, en fin, estamos por toda España de la mano de Onda Cero y estoy muy contento, la verdad".

"Está rebosando todas mis expectativas realmente porque no deja de ser un año duro en el sentido de que somos muchos los artistas que estamos girando y la verdad es que estoy agradecido porque tener una gira de la envergadura que estoy teniendo es un orgullo y una satisfacción. Estoy muy contento" apunta con una sonrisa.

A su lado de modo incondicional su mujer, Silvia Casas, que señala que a pesar de que este verano le verá poco con tanto concierto, "está muy contenta porque después de tanto tiempo con el tema de la pandemia ella sabe que los artistas necesitamos a nivel profesional y a nivel anímico estar con nuestros músicos, necesitamos nuestras giras, cantar en nuestros escenarios".

"No solo me ha apoyado, sino que también ha colaborado mucho y siempre ha estado desde que la conozco apoyándome en mi carrera y alentándome, motivándome. Ella está muy contenta con que esté haciendo lo que más me gusta. Es la mujer de mi vida" confiesa, bromeando con que ya es otra cosa que él sea el hombre de la suya estando su hijo Pedro.

"Mi niño está muy bien" nos cuenta, asegurando que es "un tío muy alegre, muy divertido, fantástico y es un tío que se integra muy bien en todos los sitios. "Yo creo que está creciendo en un entorno familiar muy equilibrado y a mí lo que me importa es que él esté creciendo de una forma sana, natural y que no le falte de nada" añade, revelando que a pesar de que su padre es cantante y tiene aptitudes musicales, no tiene expectativas en él porque "tiene una relación como que la música me quita un poco a mi papá".

A horas de la boda de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas, a la que no ha sido invitado al igual que otros compañeros de 'Operación Triunfo' como Nuria Fergó, David Bustamante o Rosa López, Manu no ha dudado en mandarle un mensaje: "Muchos besos, que sea muy feliz y que disfrute mucho en su día".

¿Habrá celebración de Chenoa con el resto de triunfitos?: "No lo sé, eso pregúntaselo a ella" responde Manu con sinceridad en el video que te ofrecemos a continuación.