Manu Tenorio rompe una lanza a favor de Josep María Mainat.

Manu Tenorio se ha quedado a gusto expresando la opinión que le merece Josep María Mainat. El cantante y productor coincidieron en el programa 'Operación Triunfo' y desde entonces el agradecimiento del sevillano por el catalán será eterno. "Yo lo que tengo son palabras de agradecimiento desde hace ya años porque gracias a él, bueno, él era una parte importante de que yo ahora me esté dedicando a esto y gracias a Dios fue uno de los padres de este formato que le dio la oportunidad a tantísima gente. Entonces es que yo la verdad es que sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él y después todo lo que está ocurriendo la verdad es que no alcanzo a entender, la verdad, por eso no me gusta opinar, demasiados opinadores tenemos en éste país y por eso prefiero mantenerme al margen".

Respecto a lo que está ocurriendo en la casa del productor así como los contenciosos judiciales que mantiene con su mujer, Ángela Dobrowolski, Manu aegura que la relación con Mainat no es tan asidua para que esté al corriente más allá de lo que aparece en los medios de comunicación "no tengo una relación asidua, pero si me cruzo con él es como si nos hubiésemos visto ayer porque nuestro trato es muy cordial cuando nos vemos".

Entretanto, Manu se prepara para la celebración de la boda de su amiga Chenoa, un acontecimiento con el que bromea "yo le he dicho a chenoa que se lo piense, jajaja. Le he dicho, de verdad, ¿tú te lo has pensado?" y pone un especial énfasis en los feliz que es junto a su prometido, Miguel Sánchez Encinas: "Lo que sé es que ella está muy contenta y muy feliz y eso es lo que nos importa, que la gente que queremos esté muy feliz".