Mañueco afirma que CyL respeta la legislación española y comunitaria en materia de sanidad ganadera

BURGOS, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este viernes durante una visita a las bodegas Portia, en la provincia de Burgos, que la situación del saneamiento ganadero "en estos momentos" es la misma que hace un año y ha afirmado que el Gobierno autonómico va a "respetar" la legislación comunitaria y española "como no puede ser de otra manera". "La Legislación todos tenemos que cumplirla", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha reiterado que la situación en la Castilla y León en estos momentos "es la misma que hace un mes, que hace seis meses y que hace un año" y ha aseverado que la Junta de Castilla y León está comprometida con el cumplimiento de la legislación comunitaria y estatal en este ámbito.

Respecto a las declaraciones efectuadas en Bruselas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, Fernández Mañueco ha señalado que no se trata de compartirlas o no sino de la realidad, que no ha variado en los últimos meses. "Cualquier otra cuestión es alargar artificialmente un problema que no conviene a nadie", ha aseverado a preguntas de los medios.

El presidente de la Junta ha aprovechado su presencia en las bodegas Portia para poner en valor el sector agroalimentario de la Comunidad, que produce a "primer nivel" nacional e internacional.

En el caso de las instalaciones de Portia, en la localidad burgalesa de Gumiel de Izán, ha puesto en valor la combinación existente entre la producción de vino y el arte contemporáneo, con una de las bodegas más destacadas de toda Castilla y León, y en concreto de la Ribera del Duero.