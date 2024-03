Mañueco, sobre la amnistía: "Es la corrupción política y moral más grande vivida por el país en toda nuestra historia"

ÁVILA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado hoy que la amnistía es la "corrupción política y moral más grande que ha vivido nuestro país en toda nuestra historia".

Lo ha hecho en su intervención en las Jornadas 'Diputaciones, Cabildos y Consells: Por un futuro en igualdad', organizadas por el PP en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, antes de la clausura que ha corrido a cargo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención, Fernández Mañueco ha nombrado a Castilla y León y Ávila como lugares "cargados de historia" y "una tierra tan leal con España", donde se celebran estas jornadas, que casualmente han coincidido "con uno de los actos más infames como es la aprobación de la Ley de Amnistía".

Por eso ha querido hacer un llamamiento a todo el poder local de Castilla y León y de España para "levantar la voz" y decir "no a la impunidad, no a la desigualdad y no a los abrazos de Sánchez con sus socios separatistas radicales y desleales".

Nosotros, ha señalado, "defendemos la igualdad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la democracia, la Constitución y la unidad de España".

En su discurso, el a su vez presidente regional del PP también ha hecho referencia a los tres años que se cumplen de la "infame moción de censura" que el secretario del Partido Socialista de Castilla y León presentó "por orden de Sánchez y con instrucciones de Ávalos", ha señalado, en la que "no sabemos quién tenía más interés", si el presidente del Gobierno o el hoy integrante del Grupo Mixto en el Congreso.

Mañueco ha afirmado también que "quien calla otorga", al hacer referencia a la pregunta recientemente al secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, de si él también había recibido por esas fechas la llamada de Ávalos y no recibir respuesta. "Lo que me quedó meridianamente claro es que el Partido Socialista está carcomido por la corrupción", ha dicho.

GANAR LAS ELECCIONES EUROPEAS

Por otra parte, el presidente de Castilla y León ha asegurado que liderará a su partido para ganar las elecciones europeas, "no de cualquier manera, sino con una victoria contundente y clara para decir que estamos hartos de Sánchez, y que sepan en Europa qué es lo que queremos".

En este sentido, ha enumerado cuatro ideas para cumplir este objetivo: la primera de ellas sería trasladar "a toda España que la única forma de derrotar al sanchismo es concentrando el voto en el Partido Popular", ya que todo lo que no sea eso es "dar un balón de oxígeno a Sánchez y a sus aliados".

En segundo lugar, que su partido defiende la igualdad, la justicia, la libertad y la solidaridad en todo el territorio, ya que "los españoles estamos cansados del Gobierno, que solo piensa en los intereses personales de Pedro Sánchez".

La tercera idea es que los 'populares' gestionan con eficacia los mejores servicios públicos y, por último, ha hecho hincapié en que el PP es un partido "fiel a nuestros principios y el que nos vota puede confiar en que actuamos siempre de acuerdo a esos principios".

El presidente autonómico ha incidido en la importancia del papel de las diputaciones y de ser "concejal de pueblo" en una comunidad en la que el PP, ha recordado, ha ganado en nueve diputaciones provinciales, aunque en la novena "el partido localista pactó con el sanchismo", y tiene 121 diputados provinciales, más de 1.500 alcaldes y más de 7.000 concejales.

"Es una obligación ética y moral con nuestro pueblo y con nuestra nación en Castilla y León" hacer unas reflexiones, ha dicho, entre las que ha destacado los ochocientos años que la Comunidad está unida, "siendo protagonistas esenciales de la historia, de la cultura, de la personalidad y de la misma existencia de España".

Una Comunidad leal, ha dicho, que ha contribuido a la construcción del país siendo "muy generosos en gentes, recursos, cuyas consecuencias aún perduran".

El municipalismo está en el ADN de la historia de Castilla y León y de España, ha señalado, y en el ADN de la historia del Partido Popular.

En esta línea, ha recordado la apuesta del partido en los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León por el desarrollo rural, la colaboración y la cooperación con las entidades locales, así como las inversiones en vivienda, en calidad del agua, regadíos, patrimonio natural y patrimonio cultural, "apoyando la actividad económica y el empleo, y apoyando también a los agricultores y a los ganaderos en sus justas reivindicaciones", como es simplificar la burocracia y que "se pongan las mismas condiciones a los productos de fuera de la Unión Europea y a los que producimos aquí en Castilla y León".