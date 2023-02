Mañueco anuncia que el Congreso del PP de Salamanca será el 11 de marzo

VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes la convocatoria oficial del Congreso del PP de Salamanca que, finalmente, tendrá lugar el 11 de marzo y ha defendido una Dirección apueste por "la sensatez, la moderación y la eficacia".

Fernández Mañueco ha anunciado esta convocatoria en el Comité Ejecutivo regional, una decisión que se ha adoptado después de que el pasado 31 de enero el Juzgado de Primera Instancia de Salamanca estimara la medida solicitada por trece militantes y ordenara celebrar el Congreso Provincial en un plazo de 45 días.

El presidente de los 'populares' ha recordado durante su intervención que cumple 40 años como afiliado del PP de Salamanca y ha insistido en que apostará, como militante, por el proyecto de dirección que apueste por "la sensatez, la moderación, la eficacia en la gestión, el acierto en las decisiones, la capacidad de trabajo y el liderazgo como cualidades".

En este punto, ante las risas de alguno de los asistentes al Comité Ejecutivo, Fernández Mañueco ha aclarado: "Yo no he dicho ningún nombre". No obstante, hasta el momento, en la provincia salmantina suenan como candidatos para presidir el partido el actual alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y una de las militantes que firmó la demanda que han llevado a la convocatoria del Congreso, Chabela de la Torre.

"El Congreso del PP de Salamanca cerrará el ciclo de Congresos para reforzar la estructura de partido para afrontar el futuro con éxito", ha insistido, a lo que ha añadido que: "Queremos que el PP de Salamanca siga siendo un referente en nuestra ciudad y provincia, queremos que sea el partido que se identifica con la gente y que demuestre, una vez más, que somos el partido que consigue victoria tras victoria después de cada elección"