Mañueco asegura que ha "cumplido" con la Sanidad y Tudanca e Igea le afean no haber hecho nada en 35 años

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que ha "cumplido" y se ha garantizado la asistencia sanitaria, mientras que los aspirantes de PSOE y Ciudadanos, Luis Tudanca y Francisco Igea, le han afeado que los 'populares' no hayan hecho "nada" en 35 años de gobierno.

Mañueco, en un debate en el que todos los candidatos han agradecido a los profesionales de la sanidad su trabajo y esfuerzo durante la pandemia, ha asegurado que dijo que no se cerraría y se garantizaría la asistencia sanitaria y ha "cumplido", tras lo que se ha comprometido de nuevo a aprobar una ley para "blindar" los servicios públicos y en especial la sanidad para que no se actúe en base a una "ocurrencia" de un partido, un presidente o un consejero.

El candidato del PP ha añadido que también ha "cumplido" en cuestión de infraestructuras con la construcción de hospitales, consultorios o la apuesta por las unidades de radioterapia.

Sin embargo, ha señalado como uno de los problemas principales del sistema, aunque en Castilla y León se tenga uno de los mejores con la menor ratio de pacientes por médico, la falta de profesionales, un problema del país, que no utilizan para cerrar consultorios, sino para "buscar los profesionales sea donde sea" y ha pedido al Gobierno de España que tome medidas porque han solicitado más plazas MIR y en la Comunidad están "preparados".

Frente a este argumento, Tudanca ha criticado que el PP no haya hecho nada en más de 30 años de gobierno y 20 desde que se produjeron las trasferencias en la materia y desde que gobierna hay 300 profesionales sanitarios menos, 1.000 desde que se llevaron a cabo los "recortes", pero además se han cerrado consultorios, privatizado el Hospital Universitario de Burgos, hay 350.000 personas en lista de espera, algo "dramático" que supone el 15 por ciento de la población.

En la misma línea se ha expresado Igea, quien ha incidido en que la Sanidad está "cansada, agotada, exhausta" después de 30 años de no hacer nada y ha defendido que se ha tenido la suerte de tener el equipo que se ha tenido liderando la lucha contra la pandemia, en la que había que afrontar problemas o reformar la Atención Primaria y ha apuntado que durante el tiempo que ha durado el gobierno de coalición, con Verónica Casado al frente de Sanidad, se había logrado llegar a destinar el 7,5 por ciento del PIB a la sanidad.

CIERRE DE CONSULTORIOS

En cuanto al cierre de consultorios y si es posible mantener todos abiertos y las medidas para mejorar la sanidad, Mañueco ha defendido que se tenga uno de los mejores sistemas, que se hayan destinado 800 millones más que antes del inicio de la legislatura, hasta 4.400 millones, con más personal que nunca y con la mejor ratio de médicos por habitante y ha negado las acusaciones de privatización porque Castilla y León es la que "menos concierta", con un 3 por ciento frente al 9 por ciento de media en España.

A este respecto, Igea ha acusado al presidente de la Junta de no contestar sobre la apertura de consultorios y ha recordado que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ya dijo que era imposible porque faltan profesionales. "No se puede mentir, no se pueden afrontar las reformas con la mentira", ha afirmado el candidato de Cs, quien ha recordado que se ha trabajado mucho en un mapa de recursos en el que se puede ver su distribución y ha abogado por emprender las reformas necesarias "sin mentiras" ni "promesas imposibles".

En este contexto, Tudanca ha asegurado que la sanidad es un derecho se viva donde se viva y, por ello, ha asegurado que la primera decisión que tomará será reabrir consultorios, destinar el 25 por ciento del presupuesto a Atención Primaria o aprobar una ley de garantías para los usuarios que fije plazos para ser atendidos, someterse a una cirugía o a una prueba diagnóstica.

El candidato socialista ha afirmado, en referencia a los otros dos candidatos, que no van a garantizar que todos tengan asistencia sanitaria porque hay pueblos a los que les ha "negado", se ha "cerrado" la Atención Primaria y ha recordado que los profesionales han pedido la dimisión de Mañueco y de la que fue consejera de Sanidad, Verónica Casado, y decían que no se había reforzado ni se sabía "dónde había ido a parar" el dinero de la sanidad, que vuelve a ser el "escenario de la batalla" entre los socios de gobierno que pagan sanitarios y población.

Sin embargo, Igea ha acusado tanto a PP como a PSOE de votar en contra de dotar a todos los ciudadanos de médico y enfermera, sin que quisieran comprometerse y ha atribuido a 35 años de estar "sin hacer nada" la falta de personal. En cambio, ha reivindicado una gestión profesional, con indicadores, con medicina resolutiva, "que no es la camilla que prometen abriendo un consultorios" sino el telediagnóstico, la telemedicina y las consultas de alta resolución.

Por otra parte, frente a la defensa de las infraestructuras puestas en marcha que ha hecho Fernández Mañueco y su promesa de trabajar con un plan de choque para las listas de espera como se ha iniciado en Primaria que quiere establecer con "diálogo" con los profesionales, Luis Tudanca ha censurado que ahora pida lo que no se ha hecho como las unidades de radioterapia, pendientes desde 2007, y ha asegurado que el PSOE propondrá ponerlas en todas las áreas de salud y a implantar la salud bucodental entre los siete y los 16 años, además de mejorar las condiciones de los profesionales, también desde el diálogo con ellos y con las plataformas por la sanidad.

En una línea similar, frente a las promesas de infraestructuras a las que ha aludido el candidato 'popular', Francisco Igea se ha referido a "lo hecho", con 16 centros hechos en esta legislatura, 16 en proyectos, todos prometidos pero cuyas obras no han empezado hasta que ha llegado Ciudadanos, que ha hecho "realidades" y no "caramelos" que traen en campaña, con una gestión profesional en el "peor momento" y con resultados "espectaculares" y ha calificado de "falta de educación" y de lealtad de que Verónica Casado ha tenido "ocurrencias", cuando se ha "dejado la piel" por proteger a sus ciudadanos, ante lo que Mañueco ha asegurado que "defiende" la honestidad de las personas que han trabajado con él.

Finalmente, mientras el candidato del PSOE ha asegurado que Fernández Mañueco miente "impunemente" al decir que no se cerraron los consultorios, Igea ha defendido que las sociedades médicas y científicas avalaban el plan de reforma para la Atención Primaria porque los pacientes tienen que ser los "protagonistas". Por su parte, Fernández Mañueco ha asegurado que en un encuentro con los colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de pacientes le felicitaron por la gestión y ha garantizado una sanidad universal, pública, gratuita y de calidad.