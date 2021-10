Mañueco cree que el debate sobre descentralización alienta el enfrentamiento territorial y es una "frivolidad"

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que el debate sobre la desconcentración de instituciones abierto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exige "sosiego" y el consenso "político e institucional", por lo que ha considerado que la forma en la que el presidente lo ha puesto sobre la mesa es una "frivolidad", alienta el enfrentamiento territorial y es una "cortina de humo" para tapar la subida del precio de la luz.

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a sendas preguntas planteadas ante el Pleno por el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, y el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, quienes han reclamado la opinión del presidente de la Junta en torno a este asunto.

"Esta cuestión exige un debate riguroso, sereno sosegado, serio y discreto y que tenga en cuenta un doble consenso político y territorial, no puede usarse con frivolidad y menos en un acto de partido, lo que parece que se intenta buscar es un enfrentamiento entre territorios y una cortina de humo para tapar cuestiones como la subida de la tarifa de la luz".

Ante esta argumentación, Tudanca ha considerado que Fernández Mañueco se ha contagiado de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al responder sobre la tarifa de la luz cuando se le pregunta por la descentralización. "En política hay que ser valiente y audaz", ha reclamado el líder socialista, quien ha recordado que la Comunidad sufre la "despoblación y el envejecimiento".

Ante esta situación, Tudanca ha apuntado a que el Gobierno de la Junta puede hacer dos cosas, "seguir tumbado" o "ser ambicioso". "La descentralización de este país va de símbolos, de tener voz, de desarrollo y de cohesión social, Castilla y León no pide ser más que nadie y no vamos a consentir ser menos", ha aseverado.

De este modo, Tudanca ha recordado que el Gobierno central ya ha apostado por ubicar en la Comunidad organismo como la Ciuden en León, el Centro de Enfermedades Raras en Burgos, el Centro de Competencias Digitales en Miranda de Ebro (Burgos) o las inversiones comprometidas en el campamento militar de Monte la Reina (Zamora), entre otros.

Sin embargo, esta apuesta "no es suficiente" para el líder socialista. "Cuando llegue el debate aquí se cruzan de brazos, es un asunto muy y no hacer nada no es una opción. Hay que ser valientes, podemos hacerlo todos junto", ha manifestado.

Ante esta argumentación, el presidente de la Junta ha otorgado un "sobresaliente" a Tudanca en su defensa del argumentario de Sánchez. "Ha vuelto a ser una vez más el pregonero mayor de Sánchez, cuando Sánchez anuncia una frivolidad usted sale corriendo y la repite", ha señalado.

El presidente ha afeado que Tudanca, cuando defendió su proyecto de Gobierno en la moción de censura que el PSOE presentó en marzo no hablara ni un segundo sobre la descentralización de instituciones. "No nos engaña más, usted está agarrado de la mano a lo que dice Sánchez, su prioridad no es descentralizar ni buscar inversiones para Castilla y León, su prioridad está en buscar tránsfugas", ha aseverado.

De este modo, el presidente ha afeado que el presidente del Gobierno aprovechara su visita a Ponferrada (León) para plantear esta "frivolidad" y luego "salir corriendo antes de que los ciudadanos se dieran cuenta del abandono de Castilla y León en el Presupuesto General del Estado".

Así, Fernández Mañueco ha trasladado a Tudanca que se pregunte por qué el Gobierno "pone freno" a las inversiones del Centro Documental en Salamanca o pretende "llevarse la formación" de la Escuela de Policía Nacional de Ávila. "Siga esmerándose en ser más sanchista que Sánchez y cuando acabe el Pleno salga a hacer lo que le interesa, buscar tránsfugas".

Sobre este asunto el presidente ha respondido también al procurador de UPL, Luis Mariano Santos, a quien ha afeado que se mueve "como pez en el agua" en el momento en el que hay un enfrentamiento entre territorios. De este modo, el presidente ha recordado la apuesta de la Junta para que las políticas lleguen a todos los rincones de la Comunidad.

No obstante, Santos ha insistido en el problema de la despoblación que afecta a la Comunidad donde "los territorios se desarrollan a diferente velocidad". "Esa es la realidad y seguro que mayoría provincias verían con buenos ojos reparto institucional", ha señalado.

El leonesista ha afeado las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde aseguró que la Comunidad ya descentraliza con la ubicación del Consejo de Cuentas, el Consultivo o el Procurador del Común en otras provincias. "Esto sí es una frivolidad, por decencia nunca más digan públicamente que se ha descentralizado", ha reclamado, tras considerar que es un "insulto" cuando el 99 pro ciento de las instituciones están en Valladolid, la "no capital" de Castilla y León.

Por último, Fernández Mañueco ha afeado a UPL que mantenga al PSOE en las instituciones de León con su voto cuando ha sido un gobierno socialista el que ha "precipitado" el cierre de minas y térmicas en la provincia leonesa con su "apoyo cómplice".

"Usted lleva la levita a Sánchez", ha asegurado el presidente, quien ha culpado a Santos de respaldar un presupuesto del Estado que supone un "recorte" del 22 por ciento para la provincia.

"¿De qué sirven sus pactos con el PSOE? sólo para moverse ustedes entre los sillones. El mayor problema para León el 'sanchismo' y los que apoyan a Sánchez como usted", ha zanjado el presidente.