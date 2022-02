Mañueco cree que Sánchez "no ha entendido nada" al mezclar a CyL con otras CCAA y ayuntamientos

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "no ha entendido nada" sobre los intereses de la comunidad castellano y leonesa al mezclar la oferta de pacto para la conformación del Ejecutivo autonómico --el socialista está dispuesto a abstenerse si el PP lo pide primero y si acepta poner un cordón sanitario a Vox-- con la situación en otras comunidades autónomas y en otros ayuntamientos o ciudades.

"Sánchez no ha entendido nada de nada", ha reiterado Fernández Mañueco que ha advertido a Sánchez de que no está en condiciones de dar lecciones sobre pactos "a nadie", por lo que ha trasladado una petición expresa al dirigente socialista para que "respete" la voluntad de las personas de Castilla y León y la negociación para la conformación de un Gobierno que, según ha aclarado también, "no va de sillones" ni de "poder".

Fernández Mañueco ha criticado también a aquellos que quieren usar a Castilla y León "para instrumentalizar" o "para retorcer" la política española a los que ha advertido de que "se equivocan" ya que, según ha aseverado, para el PP autonómico Castilla y León "es todo y está por encima de todo". En este punto, ha vuelto a llamar a la serenidad con una petición expresa a los suyos para que se alejen del ruido.

"Es la plasmación --clara, concreta, nítida, ha añadido después a su reflexión-- de que a Sánchez no le interesa Castilla y León", ha sentenciado el dirigente 'popular' que ha expresado su deseo de que la voluntad del secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, con el que se reunirá el lunes, día 21, en su ronda de diálogo para intentar conformar gobierno, sea "otra bien distinta" a la del secretario general del PSOE.

"Espero y pido que sea otra bien distinta", ha manifestado en concreto sobre lo que espera de la actitud de Luis Tudanca.

En su caso concreto, ha asegurado que llevará las riendas de la negociación con los distintos partidos que han conseguido representación en las Cortes porque tiene "las manos libres y la mente abierta" en su objetivo de constituir un Gobierno en solitario y para 4 años "en breves semanas" y "lo más pronto posible", ha precisado.

Según ha detallado, a la reunión del lunes 21 de febrero con Luis Tudanca, seguirá un encuentro con Vox el miércoles 23, el sábado 26 con Soria Ya, el siguiente lunes con UPL y el martes 1 de marzo con Podemos, a falta de concretar las fechas de reunión con Por Ávila y con Ciudadanos con cuyo procurador electo y exsocio de Gobierno, Francisco Igea, no ha hablado. "Ni por teléfono ni por escrito, nada", ha asegurado a la pregunta de si Igea se ha puesto en contacto con él tras las elecciones del pasado domingo.