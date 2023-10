Mañueco critica que la líder del PSOE en Bruselas se "siente" con Puigdemont: "Es un agravio y una humillación" a CyL

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado que la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo y miembro del PSOE de Castilla y León, Iratxe García, se haya sentado con Carles Puigdemont para negociar: "Es un agravio y una humillación en nuestra tierra".

Mañueco ha lanzado este mensaje a través de la red social 'X', un mensaje acompañado de un artículo en el que se informa de la reunión presidida por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el ex president Carles Puigdemont en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo.

Un encuentro al que también asistieron el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, la presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García-Pérez,y el jefe de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Javier Moreno.

"Una representante del PSOE de Castilla y León se sienta con Puigdemont para pactar la amnistía, el referéndum y la condonación de la deuda con el único objetivo de mantener a Sánchez en el gobierno", ha señalado Fernández Mañueco en su mensaje, en el que insiste en que esta situación es "es un agravio y una humillación" a la Comunidad.

"Una muestra más del desprecio del PSOE a Castilla y León", ha zanjado el presidente.