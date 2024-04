Mañueco culpa a PSOE de "tapar sus escándalos" con las críticas a Ley de Concordia y defiende: "franquismo es dictadura"

MADRID/VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha culpado al PSOE de querer "tapar sus escándalos de corrupción" con las críticas a la Proposición de Ley de Concordia presentada por PP y Vox en la Comunidad y en cuya parte argumental se elude la palabra dictadura, no obstante ha defendido: "franquismo es dictadura".

Antes de participar en la Junta Directiva del PP nacional el presidente se ha referido a este asunto y ha insistido en que la propia Real Academia de la Lengua cuando analiza el franquismo habla de "dictadura". "Es lo primero que dice, por lo tanto, sobre eso, no hay más que decir", ha reseñado, tras lo que ha explicado que no aparece la palabra explícita en la parte expositiva de la norma porque es "evidente, público y notorio".

No obstante, ha asegurado que si "hay que decirlo, se dirá". "Lo digo, el franquismo es una dictadura, lo dice la Real Academia, pero esto no es ni más ni menos que una cortina de humo que está utilizando el partido socialista que lo que quiere es tapar sus escándalos de corrupción política y de corrupción económica", ha explicado.

"El caso Koldo y la Ley de Amnistía, que ha sido el ataque más grave a la democracia que hemos tenido en nuestro país, eso sí que es lo grave y eso es lo que quieren ocultar, pero no vamos a entrar en su juego", ha relatado el presidente de la Junta, quien ha explicado que esta Proposición de Ley es la adaptación de la una "Ley de Memoria Democrática, bochornosa, pactada con los amigos de los terroristas".

En este sentido, Mañueco se ha mostrado dispuesto a hablar con el Gobierno sobre este asunto y sobre otros muchos como son, según ha relatado, las autovías pendientes o las inversiones necesarias en tecnologías en el medio rural. "Me gustaría hablar con tantos ministros que no quieren recibir al presidente de Castilla y León, pero no me ofenden a mí, ofenden a Castilla y León", ha concluido.