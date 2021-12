Mañueco dice que Soria ¡YA! es una "muleta del sanchismo", como Teruel Existe, y que no le quitará votos al PP

Traslada un mensaje de "solvencia" a la ciudadanía y dice que no cederá ante "chantajes" a cambio de votos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que Soria ¡YA! y Teruel Existe son formaciones "muletas" de Pedro Sánchez y que, en todo caso, si se presentan a las elecciones autonómicas de Castilla y León le quitarían votos a la izquierda y no al Partido Popular.

Preguntado este martes en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, por el anuncio de Soria ¡YA! que confirmó este lunes que se presentará a las autonómicas el próximo 13 de febrero y a las nacionales, Mañueco ha recalcado que, tanto esta formación como Teruel Existe, han servido para "ser la muleta, el apoyo y el sostén fundamental de Pedro Sánchez" y que, por tanto, a quien le va a quitar votos es a la izquierda y no al Partido Popular.

En concreto, este lunes, la plataforma ciudadana Soria ¡YA! anunció que se presentará a las próximas elecciones a Castilla y León, convocadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para el 13 de febrero, así como a las próximas elecciones nacionales.

"Estas formaciones tienen como objetivo sostener al sanchismo. Teruel Existe es exclusivamente eso, un apoyo, una muleta", ha aseverado.

NO VALEN LOS CHANTAJES

En otro punto, ha querido trasladar un mensaje de "solvencia" a la ciudadanía después que este lunes disolviera las Cortes y anunciara la convocatoria anticipada de elecciones en la comunidad autónoma para el próximo 13 de febrero, al tiempo que ha asegurado que no cederá ante "chantajes" a cambio de votos.

"Soy consciente de que toda España nos está mirando y quiero trasladar un mensaje de solvencia", ha manifestado Mañueco este martes en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha subrayado que su Gobierno no cederá ante "chantajes" para conseguir votos. "Conmigo no valen los chantajes. Esa política de privilegios a cambio de votos que funciona con (Pedro) Sánchez, conmigo no funciona. No hay chantajes que valgan", ha insistido.

Así, preguntado por un posible Gobierno de coalición con Vox, el presidente de la Junta ha matizado que aspira a tener una amplia mayoría y tener votos suficientes que le permitan gobernar en solitario. Además, ha añadido que "abre" las manos a todas las personas que apuesten por un Gobierno de "establidad y crecimiento económico".

A su juicio, la celebración de elecciones anticipadas es un "acontecimiento histórico" y pese al invierno que azota en Castilla y León "los ciudadanos sabemos cuándo se está llamando a un acontecimiento histórico como este", ha indicado.

En cuanto a la fecha escogida para las autonómicas, 13 de febrero, Mañueco ha asegurado que no ha sido escogida por él, sino por Ciudadanos y PSOE, que "desde el inicio del mandato está intrigando y hostigando para conseguir tránsfugas y para conseguir una moción de censura".

En este punto, ha remarcado que su "deseo" era agotar la legislatura con Ciudadanos porque, resalta, ha sido un Gobierno que ha actuado con "eficacia", pero que, ante esta situación, no le quedaba otra solución que "dar voz" a la ciudadanía de Castilla y León.