Mañueco exige al Gobierno que "termine" la "marginación" hacia CyL con las ayudas agrarias por la sequía

CANTALEJO (SEGOVIA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla y León y del Partido Popular en la región, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido al Gobierno central que "termine la marginación" a Castilla y León respecto a las ayudas agrarias y, en concreto, se ha referido al último paquete de medidas para paliar la sequía anunciado por el Ejecutivo.

Mañueco ha hecho estas declaraciones durante su visita de apoyo a la candidata popular a la Alcaldía de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro, que ha compartido la visita del presidente regional con la presidenta del PP Segovia, Paloma Sanz, el secretario provincial del partido, Miguel Ángel de Vicente, el secretario regional Francisco Vázquez, el coordinador de la campaña provincial del PP, José María Bravo y numerosos candidatos de la lista popular en Cantalejo.

El presidente de los 'populares' en Castilla y León ha aprovechado la festividad de San Isidro para reclamar al Gobierno de España que cese el "olvido" a las infraestructuras del agua en la Comunidad, ya que, a su juicio, "se han olvidado de apostar por mejorar y modernizar las infraestructuras del agua".

También ha reivindicado la "marginación" a la que el Gobierno de España ha sometido a Castilla y León en las últimas medidas de ayuda al sector agrario en relación a la seguía, donde se ha adjudicado a la Región "un nivel de crisis medio, que margina a la región respecto al resto del sur de nuestro país".

Con la climatología actual, Mañueco ha señalado que Castilla y León, en pocos días, va a estar en la misma situación en la que está el sur de España, por lo que el Gobierno central "tiene que rectificar las ayudas ganaderas para estar en las mismas condiciones que el resto de comunidades autónomas".

BILDU EN LAS LISTAS

Respecto al debate sobre la inclusión de condenados por crímenes terroristas en las listas electorales de Bildu, Mañueco ha recordado cómo "el socio preferente en el Gobierno de España, Bildu, lleva en sus listas electorales a asesinos, asesinos que han matado, entre otras víctimas, a gente de esta tierra de Castilla y León". Así, Mañueco quiere "recoger la indignación de toda la comunidad autónoma ante esta situación".

Para el líder del PP regional, "Sánchez y sus socios en el Gobierno no pueden mirar para otro lado" y les ha pedido a los candidatos del Partido Socialista en todos los municipios de Castilla y León que no miren a otro lado y "que le digan a Pedro Sánchez 'no', que rompa con Bildu".

Si esa reacción no se produjera, Mañueco ha recordado que en democracia, "las urnas son las que deciden".

CANTALEJO

La candidata 'popular' a la Alcaldía de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro, ha sido la encargada de abrir el acto de campaña celebrado en el municipio, una comparecencia que ha iniciado con palabras de agradecimiento a los coordinadores y cargos provinciales del PP en Segovia y ha manifestado que cuentan "con un buen equipo para desarrollar las políticas del Partido Popular y ofrecer lo mejor para Cantalejo".

Así, en este foro, Fernández Mañueco ha prometido a la candidata cantalejana trabajar con ella, y con todos los demás alcaldes de la comarca y del resto de la región, al tiempo que ha recordado que la candidata "es querida y conocida en el pueblo y además está muy implicada con mucha actividad especialmente solidaria y comprometida con el municipio y las personas que viven en Cantalejo".

Para el presidente regional 'popular', estas elecciones municipales sirven para "elegir a quien mejor puede preocuparse de los vecinos, quien mejor puede aumentar la calidad de vida y riqueza de su municipio".

Fernández Mañueco ha aprovechado su visita al municipio para la solicitud de minería a cielo abierto en la comarca nordeste de la provincia, a pocos kilómetros de la zona de Cantalejo, que ha provocado el rechazo de algunos vecinos y los alcaldes de distintas formaciones políticas de esa comarca.

Mañueco ha explicado que en estas cuestiones "hay que valorar todas las implicaciones que existen" y evaluar también las posibilidades de empleo y futuro y el respeto a las normas medioambientales. Así, ha destacado que es importante "el respeto a la norma, el cumplimiento de la norma, que es lo que trasladó el consejero de Medio Ambiente" y que el propio Mañueco repetía a su vez.

En todo caso, Mañueco ha expresado un mensaje "de compromiso con el medio rural", con servicios públicos no sólo en grandes ciudades, sino en municipios como Cantalejo y aún más pequeños.

Para Mañueco, su Gobierno desea una "apuesta por el empleo en el medio rural no sólo en el sector del campo, sino en el turismo, la hostelería o la industria agroalimentaria".

El presidente regional ha recordado que la provincia de Segovia tiene un Plan Industrial, que tiene que centrarse, entre otras zonas, en ésta del nordeste de Segovia, por lo que están "trabajando con la Diputación desde hace tiempo, para que en los próximos años dé buenos frutos".

Para finalizar, ha recuperado su intención de trabajar codo con codo con la candidata popular de Cantalejo y con los alcaldes de la zona nordeste, "para ofrecer posibilidades de futuro y empleo no sólo en los grandes municipios, sino también en el medio rural".