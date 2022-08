Mañueco garantiza el cumplimiento de medidas energéticas en CyL pero avisa: "No se puede gobernar a golpe de decreto"

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado el cumplimiento de las normas de ahorro energético que sean de aplicación, pero advierte, en clara alusión al Ejecutivo central, de que "no se puede gobernar a golpe de decreto".

Así lo ha señalado a través de su cuenta de Twitter de la que se hace eco Europa Press. En este sentido, Mañueco ha abogado por "la participación y el diálogo" con las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y sectores productivos en las medidas de ahorro energético previstas en el Decreto Ley.

"La cogobernanza para ser útil debe contar con todos. Exigimos diálogo, participación y consenso. No se puede gobernar a golpe de decreto. Concienciar no es imponer", ha argumentado para avanzar que así lo pedirá en la reunión convocada por el Gobierno tras la petición de la Junta de una "urgente" Conferencia Sectorial de Energía. "No se trata sólo de resolver dudas, sino también de negociar, participar y coordinar acciones, también con ayuntamientos y sectores afectados", ha incidido.

Al hilo de estas palabras, ha recordado que el cierre de las minas, de las térmicas y de la central nuclear de Garoña fue "un error gravísimo". "España tiene hoy más dependencia energética del exterior. Castilla y León es generosa y aporta una importante cantidad de energía a nuestro país. Somos exportadores de energía, ya que consumimos la mitad de lo que producimos. El Gobierno de España debería crear apoyos para las áreas productoras de energía", ha ahondado.

En este punto, Mañueco asegura que se cumplirá con el "esfuerzo" que pide el Gobierno en ahorro energético y se aplicarán las normas en la Comunidad, para subrayar que Castilla y León ya puso en marcha medidas de ahorro energético cuando aprobó el plan para hacer frente a la crisis causada por la invasión de Ucrania.

"Lo seguiremos haciendo. Continuaremos con acciones de reducción del consumo energético tanto en actividades como en edificios públicos de titularidad autonómica. En Castilla y León llevamos años trabajando en materia de eficiencia energética y fomentándola tanto a nivel institucional, como empresarial y particular", concluye sin hacer alusión en su hilo al posible recurso del que habló el vicepresidente Juan García-Gallardo.