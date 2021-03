Mañueco lanza un mensaje de serenidad y ratifica que la estabilidad en CyL está garantizada y en la mejor sintonía

Igea asegura que "nada" va a distraer ni a apartar al Gobierno de su tarea y carga contra partidos que no ven "lo urgente"

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha lanzado este jueves un mensaje de serenidad y tranquilidad y ha ratificado que la estabilidad y la cohesión en el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos está garantizada porque está formado por dos partidos que trabajan "en la mejor de las sintonías" y cuentan además con mayoría en las Cortes.

El vídeo del día Hacienda censura la conducta del Rey emérito

Así se ha pronunciado el presidente de la Junta al inicio de una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo conjunto, Francisco Igea, de Ciudadanos, en la que han estado arropados por el resto de los consejeros para escenificar que "son y serán" un gobierno "sólido y unido" y ratificar su "confianza en el futuro".

Como ya afirmó ayer en un breve tuit tras conocerse que el Grupo Parlamentario Socialista había presentado una moción de censura al Gobierno autonómico --ha considerado que la "especulación" del PSOE es que "cuanto menos estomagante", Fernández Mañueco ha aseverado que su "única preocupación" en estos momentos son las personas de Castilla y León, proteger su vida y su salud, facilitar la recuperación económica y apostar por la transformación de la Comunidad, "mi empeño, nuestro empeño", ha matizado, desde que accedió a la Presidencia de la Junta aupado por Ciudadanos.

El tiempo de hoy

"Lo fue ayer, lo es hoy, lo será mañana y lo será también hasta el final de esta legislatura", ha sentenciado el presidente de la Junta en alusión a que el Gobierno de PP y Ciudadanos agotará el mandato ya que, según ha aseverado, nunca ha contemplado adelantar elecciones por considerar que no es responsable, máxime en unos momentos en los que la pandemia del coronavirus ha puesto las "cosas difíciles" a toda la sociedad a la que ha sometido a un estrés "no visto en el último siglo".

"Ni mociones de censura ni adelanto de elecciones", ha ratificado Fernández Mañueco que ha apelado a la unidad y al esfuerzo común y ha rechazado "enfrentamientos políticos estériles" en su convencimiento de que la tarea y el objetivo del Gobierno de Castilla y León es trabajar para conseguir que la pandemia pase a ser en el menor tiempo posible "un mal sueño para todos", con la esperanza puesta en las vacunas y en los fondos europeos.

"Somos gente que cumple los acuerdos", ha reivindicado por su parte Francisco Igea que ha asegurado a los castellano y leoneses que "nada va a distraer" ni "nada va a apartar" al Gobierno de PP y Ciudadanos de la tarea que tiene por delante para superar la pandemia del coronavirus. También ha aclarado que en política uno no se define con 'con quién pacta' sino "por lo que pacta", mensaje que ha dirigido especialmente a los militantes de Ciudadanos para añadir: "A nosotros nos definen los hechos, no estar en un sitio o en otro".

Igea ha iniciado su intervención con un sentido recuerdo al jefe del servicio de Dermatología en el Hospital de Zamora, Juan Sánchez Estella, que ha fallecido hoy víctima del coronavirus, para reprochar que mientras la gente muere hay quien no ve el drama de los demás y no ve lo que es urgente. "Los políticos no podemos hacer nuestras cosas, los políticos no podemos olvidar que en esta situación hay mucha, mucha gente sufriendo", ha sentenciado.

El vicepresidente de la Junta ha ratificado la "estabilidad" de un gobierno que "no es del PP ni de Ciudadanos" sino "de Castilla y León y de todos los ciudadanos" y se ha dirigido especialmente a los votantes y a los integrantes de ambas formaciones para decirles que se pueden sentir "orgullosos" del trabajo realizado en lo que va de legislatura para hacer "políticas diferentes" en cumplimiento de un acuerdo de gobierno progresista que durante la crisis "no ha dejado a nadie atrás".

"Nosotros no presumimos de las cosas, nosotros las hacemos, hacemos política progresista y liberal", ha defendido el vicepresidente y portavoz en defensa de un gobierno "comprometido" con la realidad de unas "circunstancias tan difíciles".