Mañueco pide una "desescalada verbal" a nivel político y apunta a Sánchez como el que tiene "mayor responsabilidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este viernes una "desescalada verbal" a nivel político para buscar "el diálogo, el encuentro y el entendimiento" entre las distintas formaciones, aunque ha destacado que la "mayor responsabilidad" en este ámbito la tiene, como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios en Santiago de Compostela tras realizar un tramo del Camino de Santiago, Fernández Mañueco ha considerado que, dentro de esa rebaja de la tensión política, es necesario "que el presidente del Gobierno lidere un mensaje de entendimiento, de diálogo y de consenso", algo que, apunta, no ocurre actualmente.

Frente a ello, ha acusado a Sánchez de "dinamitar los principios constitucionales" y "generar enfrentamiento". "No se puede cambiar constantemente el Código Penal, eso requiere sosiego, serenidad y consenso; no se puede reformar el delito de sedición sin un gran acuerdo de las fuerzas políticas; no se puede hacer una reforma como la que hemos visto de la 'ley del sí es sí'", ha dicho Mañueco.

De hecho, para el presidente de la Junta de Castilla y León, el Gobierno estatal está "más preocupado de generar tensión y polarización que de buscar diálogo, encuentro y entendimiento".

"Todos debemos contribuir a una desescalada verbal y con nuestros actos. Los que tenemos mayor responsabilidad somos los presidentes de los gobiernos y, el que tiene más responsabilidad en toda España, es el presidente Sánchez", ha indicado Mañueco, que "debe rebajar el tono no solo de sus declaraciones si no de sus actuaciones".