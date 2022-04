Mañueco pide a su nuevo Gobierno que el "ruido" no los "desvíe" de su servicio a las personas "cerca" del territorio

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado a su nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox del que forman parte diez consejeros y un vicepresidente que el "ruido" no les "desvíe" de lo "importante", que, como ha destacado, es el "servicio a las personas", al tiempo que ha reclamado a todos ellos estar "cerca" de la gente y pisar el territorio.

Fernández Mañueco ha lanzado este mensaje tras la toma de posesión de todos los consejeros y de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, quienes han jurado su cargo en la sala experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

En este acto el presidente de la Junta ha insistido en que el Gobierno tiene que ser "ante todo" una "herramienta democrática" al servicio de las personas. "Queremos aportar estabilidad, la que necesita esta tierra", ha garantizado Fernández Mañueco, quien ha insistido en que se avanzará en Castilla y León con el pacto de Gobierno rubricado entre PP y Vox como base y que, a su juicio, responde con "claridad" a lo que han pedido los ciudadanos en las urnas en las elecciones del 13 de febrero.

En su intervención, el presidente ha garantizado que el equipo que hoy ha tomado posesión al completo está "cohesionado" y tiene como objetivo principal "servir" a la Comunidad.

Fernández Mañueco ha aprovechado su intervención para tener unas palabras de agradecimiento al que hasta ahora ocupaba la consejería de la Presidencia, Ángel Ibáñez, único miembro del anterior Gobierno que avandona. "Gracias por tu trabajo, no es un hasta siempre, es un hasta no se sabe cuando porque el destino no está escrito", ha zanjado.

Tras este reconocimiento el presidente ha garantizado que el Ejecutivo comenzará a tomar decisiones desde el primer día y ha avanzado que mañana, en el primer Consejo de Gobierno, se aprobará un plan con medidas anticrisis, para cuya elaboración se ha contado con el bagaje y la formación de todos los consejeros que hoy asumen el cargo.

Así, Fernández Mañueco ha reclamado a los miembros de su gobierno compromiso personal y político de "primer orden". "Nos debemos aplicar sin escatimar esfuerzos para ayudar a todas las personas y para hacer una apuesta por la transformación de la sociedad, escuchad a quienes vienen a plantear poblemas para encontrar, en la medida de nuestras posibilidades, soluciones y, sobre todo, trasladar siempre ilusión, tienen que ver en nosotros el rostro de la ilusión y de la esperanza", ha pedido.

En este punto ha señalado los desafíos a los que se enfrenta en nuevo ejecutivo como es la pandemia de Covid-19 que todavía "colea" y las dificultades económicas. "Este gobierno no va a esperar ni un solo minuto", ha reiterado, tras lo que ha apuntado como objetivos de su mandato la cohesión, la igualdad y el fortalecimiento de los servicios públicos.

"Os deseo mucho acierto, suerte en vuestro quehacer diario y el ruido nunca nos desvíe de los verdaderamente importante", ha concluido.