Mañueco pone de ejemplo la "otra forma de gobernar" del PP frente a la "incapacidad manifiesta" de Sánchez

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto de ejemplo al PP que "mira a la cara" a los españoles y les dice que hay "otra forma de gobernar" frente a la "incapacidad manifiesta" del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Fernández Mañueco se ha expresado así en el marco del XVII Congreso Autonómico Extraordinario del PP de Madrid, en el que ha intervenido en un encuentro con sus homólogos autonómicos de la Xunta de Galicia y futuro presidente del PP gallego, Alfonso Rueda; de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

En este contexto, y tras agradecer el apoyo recibido del PP de Madrid en las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León que ha individualizado en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha incidido en que el PP castellanoleonés y el de España ganaron dichos comicios.

En este sentido, ha recordado que el PP gobierna en Castilla y León de forma "ininterrumpida" desde 1987 y hará 35 años desde la toma de posesión de José María Aznar, que "por algo será", tras lo que ha destacado en que la primera medida en el actual gobierno --de coalición con Vox-- ha sido bajar los impuestos, una medida "trascendental".

Fernández Mañueco ha asegurado que "la primera medida, el primer día de gobierno", ha sido bajar los impuestos para salir crisis y, frente a un gobierno de Pedro Sánchez que está "cruzado de brazos y no quiere tomar media alguna", han apostado "por la recuperación económica y social" como en Andalucía, Galicia y Murcia.

De esta forma, ha apuntado que han demostrado que se pueden "bajar impuestos, crear empleo y además fortalecer los servicios públicos", a lo que ha agregado que se sienten "muy orgullosos" del sistema educativo de Castilla y León, un "ejemplo en España y fuera de ella", algo que van a seguir siendo, pero también cuando se habla del cuidado de mayores o de mejorar el sistema sanitario público, algo que les "caracteriza".

Por ello, ha señalado que cuando hay un acto como un congreso como el del PP de Madrid es un momento para hacer una "reflexión", es un "punto de inflexión en la vida política" para darse cuenta de que lo que está haciendo el gobierno de Sánchez "es una incapacidad manifiesta" y tienen una responsabilidad desde Galicia hasta Murcia, y también Juan Manuel Moreno en Andalucía, donde los andaluces van a "apostar por el progreso y por el futuro".

EJEMPLO DE GOBIERNO

El presidente del PP de Castilla y León ha insistido en que "hay otra forma de gobernar y de hacer las cosas", de "hablarle" a los españoles. "Porque nosotros les miramos a la cara y les decimos: se puede gobernar de otra manera", ha asegurado Fernández Mañueco, quien ha añadido que se puede gobernar como lo quiere hacer Alberto Núñez Feijóo, como ha hecho a lo largo de casi una década y media en la Xunta y como lo está demostrando como presidente del PP.

"Es lo que tenemos que hacer, mirar cara a cara a los españoles y decirles: hay otra forma hacer las cosas, hay otra forma de gestionar nuestra economía, hay otra forma de gestionar los servicios públicos, hay otra forma de gobernar nuestro país", ha aseverado.

En el marco de su intervención, Alfonso Fernández Mañueco ha definido a Madrid y Castilla y León como "tierras hermanas" y ha asegurado que los castellanoleoneses no se sienten "forasteros" en Madrid, una tierra donde el que acude, llegue de donde llegue, "se siente como uno más" y donde muchos ciudadanos de la Comunidad vecina han tenido responsabilidades.

"Eso quiere decir que compartimos muchos lazos", ha apuntado el presidente castellanoleonés, quien ha añadido que Madrid y Castilla y León son una tierra "próspera, moderna y eficaz".

Fernández Mañueco se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y futura presidenta del PP en la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha expresado su "cariño" y "reconocimiento" y a la que ha alabado por ganar dos veces las elecciones y luego presentarse a la Presidencia del partido, cuando "lo normal" es estar al frente de la formación y luego ganar los comicios.

Además, tras recordar que ha "salido de las bases" del PP de Madrid, ha afirmado que ha puesto "muy nerviosos" a las gente "de izquierdas" y, con "tantos infundios" y descalificaciones" ha recomendado "tranquilidad".

"Frente a los insultos has ofrecido una gestión eficaz, frente a los infundios te has pateado la comunidad de cabo a rabo y frente a las descalificaciones ofreces una gestión eficaz", ha afirmado, tras lo que ha añadido que no tiene que decir él a quién hay que votar pero sí se ha mostrado seguro de que "Isabel va a darlo todo por estas siglas, Isabel va a darlo todo por la Comunidad de Madrid" y como el resto de presidentes con los que ha compartido encuentro están "comprometidos con la unidad, el futuro y el progreso de España".