Mañueco renuncia a "bajar el listón" en Educación porque sería "resignarse" y llevaría al "empobrecimiento educativo"

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha renunciado a "bajar el listón" en Educación porque sería "resignarse" y llevaría al "empobrecimiento educativo", un punto el que ha señalado que igualar a la baja es "facilísimo", pero esta opción no cabe para el Gobierno regional.

"Igualar a la baja es facilísimo bastan dos palabras en el Boletín Oficial del Estado: 'Aprobado general', eso no es lo que queremos, eso no es igualdad no es real", ha defendido Mañueco en la jornada 'Éxito educativo. Toma impulso y no dejes nada pendiente' organizada este lunes en el Monasterio del Prado y dirigida para profesores de la Comunidad.

En este foro, el presidente de la Junta ha insistido en que desde Castilla y León se apuesta por el "esfuerzo, el mérito, la capacidad y reforzar a los estudiantes". "Bajar el listón es resignarse, ese es el camino para llegar al empobrecimiento educativo, no tenemos que bajar el lístón, no debemos resignarnos, el empobrecimiento es la antesala del empobrecimiento económico, social y personal", ha defendido el presidente, quien ha defendido el modelo de la Comunidad y su apuesta por la "equidad".

Fernández Mañueco ha recordado los resultados del informe PISA que situó la educación de Castilla y León a la cabeza, por lo que ha considerado que la Comunidad "tiene mucho que aportar". "Tenemos el sistema más avanzado del país, es un modelo de éxito claro que debemos y queremos exportar", ha señalado.

"Garantizamos una educación de excelencia máxima, de calidad y equidad, lo hacemos en el medio urbano y en el medio rural, en centros públicos y en centros concertados y esto es mérito de toda la comunidad educativa, de estudiantes, familias, docentes, equipos directivos de centros educativos y también de la voluntad del Gobierno de Castilla y León, desde donde creemos en la educación como herramienta esencial y verdadero instrumento de la igualdad de oportunidades para todos", ha explicado el presidente.

En este punto, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que se avance hacia una EBAU única para "garantizar esa igualdad", no obstante ha recordado que Castilla y León trabaja con otras autonomías para "unificar contenidos y criterios" y lograr así una EBAU "común" más justa para "todos".

"Hay que seguir mejorando, mantenerse en cabeza significa correr más que nadie en la buena dirección, animo a seguir perseverando para mantener a Castilla y León a la vanguardia de la calidad y la equidad educativa", ha zanjado el presidente.

LA JORNADA

La intervención del presidente en esta jornada ha precedido a la conferencia inaugural de Gregorio Luri Medrano titulada: '¿Son evidentes las evidencias pedagógicas?', a la que ha seguido una ponencia de la jefa del Servicio de Calidad, Evaluación y Programas Educativos Alicia Ortega de la Calle.

Posteriormente los asistentes han analizado 'La neurociencia educativa aplicada a la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura' a cargo de Rebeca Martín García de Un Punto Curioso --Startup dedicada a la promoción de la lectura y la creatividad--, para seguir con la intervención de los representantes del Grupo de Investigación Pensatic (UVA) con la ponencia 'Las habilidades socioemocionales y metacognitivas aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de ESO'.

Otras de las cuestiones analizadas han sido 'La importancia de la lectoescritura en el 3º curso de primaria'; 'El enfoque emocional en el acompañamiento al alumnado de 1º ESO' y 'La contribución del programa de ÉE a la titulación en Secundaria'.