Mañueco tilda al PSOE de "estafa" para España por hacer de la democracia un "mercado de votos" por privilegios

VALLADOLID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tildado al PSOE de "estafa" para España por hacer de la democracia un "mercado de votos" por privilegios, al tiempo que ha culpado al PSOE de esta únicamente ocupados en "atornillar" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al "sillón de La Moncloa".

Mañueco ha centrado su rechazo a la amnistía y a la condonación de la deuda a Cataluña su respuesta a la pregunta planteada por el portavoz socialista, Luis Tudanca, sobre la declaraciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, ante la llegada de 250 inmigrantes a Medina del Campo (Valladolid), un asunto que el presidente de la Junta ha considerado "cortina de humo" para "tapar las vergüenzas" de las negociaciones para la investidura.

"La dirección política del Gobierno de Castilla y León la llevo yo como presidente y en este tema también la Consejera de Familia. ¿Sabe quién es el que lleva la dirección política de su formación?, Vive en Waterloo y se llama Puigdemont", ha afeado el presidente.

"Han convertido a nuestra democracia en un mercado de votos a cambio de privilegios y a cambio de perdón de los delincuentes, esto es una auténtica estafa a España", ha insistido Fernández Mañueco, quien ha afeado que Tudanca esté con Sánchez y con "sus socios separatistas". "Está en la orilla de la indignidad", ha lamentado el presidente para defender que el Gobierno de Castilla y León defiende la "igualdad" y "la unidad de España".

Así, el presidente de la Junta ha reseñado que defenderá estas dos premisas con "firmeza y determinación". "No nos van a callar, no podrán con nosotros, la Constitución y los valores democráticos van a triunfar y nosotros con ellos", ha relatado.

Ante estas declaraciones el líder socialista ha señalado a Mañueco como "rehén de los fascistas y de los franquistas que gritan en las calles 'vivas' a un dictador. "Es desolador ver en qué ha convertido el PP y hoy tampoco quiere condenar el discurso del odio de su vicepresidente, de sus alcaldes, de su partido", ha lamentado.

De este modo se ha referido sobre el "hostigamiento" contra las sedes del PSOE. "Ya vimos la versión patria con escudos del Capitán América y cascos de los tercios de Flandes, lo cual le reconozco que ha logrado sacarme una sonrisa, pero eso no le quita gravedad a lo que está pasando, ni siquiera Trump se atrevió a liderar los asaltos a la democracia en Estados Unidos como hemos visto hacer a una democracia", ha criticado Tudanca, un punto en el que se ha referido a políticos como Esperanza Aguirre, Abascal o el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

"Su problema es que no gobiernan, que no gobernarán, porque así lo han querido los españoles y ustedes no son capaces de soportarlo, señor Mañueco, le pido que vuelva a la cordura democrática", ha insistido.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha preguntado al presidente sobre las declaraciones de García-Gallardo y el presidente ha vuelto ha hablar de amnistía, ya que, a su juicio, la única pretensión de PSOE y Unidas Podemos es "tapar su inoperancia". "Usted es cómplice también de los pactos que atacan a Castilla y León y a España", ha manifestado el presidente en referencia a Pablo Fernández.

El presidente de la Junta ha calificado la condonación de la deuda a Cataluña de "aberración" y ha señalado que los 15.000 millones de euros que dejarían de pagar se igualan al presupuesto de la Junta de Castilla y León con 1.200 millones más.

Así, ha invitado a Fernández a imaginarse una Comunidad sin servicios públicos y le ha recriminado que ésto es lo que él quiere hacer con su "silencio cómplice".