Mañueco traslada su "compromiso inquebrantable" y "sin tregua" en la lucha contra la violencia de género

MADRID/VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su "compromiso inquebrantable" y "sin tregua" en la lucha contra la violencia de género en este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Mañueco se ha referido a este asunto al inicio de su intervención tras haber rubricado un acuerdo sobre diversos servicios públicos con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "No puede haber tregua, hay que sensibilizar a la sociedad para proteger y atender cada vez mejor a las víctimas y familiares, contra la violencia de género tolerancia cero", ha señalado.

En cuanto a la decisión de las Cortes de Castilla y León de no iluminar la fachada con el lazo morado Fernández Mañueco ha insistido en que él habla de la institución que preside y ha señalado que hoy lucía el lazo morado en su solapa y la Presidencia de la Junta se iluminará. "A partir de ahí no me corresponde a mi valorar las acciones de otras instituciones", ha concluido.