Mañueco ve indecente que Sánchez quiera justificar la subida de impuestos culpando a quienes no son del PSOE

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado de "indecente" la pretensión del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de justificar una subida de impuestos, recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, usando a dirigentes y responsables públicos que no tienen carné socialista.

Así lo ha aseverado Fernández Mañueco en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el próximo año y en relación a la pretensión de ERC de pactar con el Gobierno de Sánchez la obligatoriedad de la Comunidad de Madrid de subir impuestos a través de un cambio legal.

Al respecto, ha recordado que ha dicho "mil veces", a título personal y ahora como máximo responsable del Gobierno regional, su apuesta por una armonización fiscal "a la baja" al tiempo que le ha aconsejado a Pedro Sánchez que "más le valdría" entenderse y dialogar con las fuerzas políticas que tienen un proyecto para España y creen en la España de la Constitución y las autonomías.

"Es indecente querer justificar un incremento de los impuestos usando a los dirigentes y responsables públicos que no tienen carné del PSOE", ha aseverado Fernández Mañueco, quien ha insistido en que el presidente del Gobierno quiere subir los impuestos a los ciudadanos "y echar la culpa" a quienes no creen en esa subida, como es el caso del PP

Para Mañueco, Pedro Sánchez sigue "una línea que no es adecuada" ya que las formaciones que tienen el aval del presidente del Gobierno lo que buscan es "la confrontación territorial", lo que no beneficia ni a España ni a las comunidades autónomas, por lo que le ha pedido al líder socialista que no ceda "al chantaje de las fuerzas políticas independentistas"

Por ello, Fernández Mañueco ha reiterado la necesidad de que el jefe del Ejecutivo central busque el acuerdo "para trabajar codo con codo" con las formaciones y partidos "que creen en la España de las autonomías" y dejar "de lado" a quienes no creen en España.

Asimismo, Fernández Mañueco ha asegurado que la Junta usará "todos los recursos" que sean posibles, aunque ha pedido esperar a ver cómo evoluciona la pretensión de ERC de obligar a Madrid a subir impuestos.

También ha subrayado que "el Gobierno de España no está a la altura de lo que reclaman las comunidades" y así se ha referido a la necesidad de reformar el actual sistema de financiación autonómica porque es un modelo "malo, anticuado y viejo".