Manuel Bedmar reaparece sin nada que decir tras su ruptura con Rocío Flores

MADRID, 25 (CHANCE)

Se ha convertido en una de las noticias más sorprendentes e inesperadas del momento. Después de seis años de relación en los que siempre han presumido de su amor y su unión incondicional a prueba de balas, Rocío Flores y Manuel Bedmar podrían haber puesto fin a su noviazgo.

Una ruptura que desvelaba la revista Semana este miércoles y de la que cada vez conocemos más detalles, aunque los protagonistas guardan un tenso y sospechoso silencio por el momento que parece una confirmación de que lo suyo es ya agua pasada.

En cuanto a los motivos de este 'adiós' en la pareja, su entorno cercano apunta a un desgaste en la relación, que atravesaría una grave crisis desde el pasado mes de septiembre que han sido incapaces de superar aunque los dos han puesto de su parte para solucionarla.

Al parecer, habría sido Rocío quien habría tomado la decisión de romper, ya que se habría desenamorado de Manuel y se habría dado cuenta de que sus caminos tomaban rumbos diferentes. Mientras la influencer se siente cada vez más a gusto en Madrid y estaría planteándose instalarse en la capital, su novio no estaría dispuesto a seguir sus pasos y dejar Málaga.

Por otro lado, no pocas voces apuntan a que el motivo de la ruptura no tendría nada que ver con esto, sino con una presunta indifelidad del joven que Rocío no habría sido capaz de perdonar y, destrozada, habría puesto fin a su noviazgo.

Numerosas teorías y silencio por parte de los protagonistas de la ruptura, que en los últimos días han evitado dejarse ver para sobrellevar este duro momento alejados del foco mediático. Sin embargo, hemos conseguido captar las primeras imágenes de Manuel desde que saltó a la luz el fin de su noviazgo con Rocío.

Como os mostramos a continuación, el hasta ahora yerno de Antonio David Flores ha entrado en coche en el domicilio que hasta ahora compartía con la influencer en el centro de Málaga - donde no sabemos si continúa ella - y, muy serio y cabizbajo ha evitado confirmar su ruptura o aclarar cómo está su relación con Rocío. ¡Dale al play y no te pierdas las primeras imágenes de Manuel!