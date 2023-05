Manuel Benítez 'El Cordobés' reaparece sin la compañía de su hijo, ¿cuándo les volveremos a ver juntos?

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Manuel Benítez, conocido como "El Cordobés", ha acudido al esperado cierre de la Feria de Mayo de Córdoba. Con gran entusiasmo, el torero explicó al equipo de Europa Press que se encuentra "muy bien". Además, el maestro taurino manifestó su deseo de que la lluvia no interrumpa el espectáculo, diciendo: "Hoy que no llueva, que no nos llueva". A pesar de llegar sin la compañía de Mari Ángeles Quesada, aseguró que ella lo esperaba dentro de la plaza, afirmando: "Estará por ahí dentro. Sí ha venido, sí".

Por otro lado, pudimos ver a su pareja, quien no dudó en revelar que no han visto a Alba Díaz desde que rompió con su pareja, explicando: "Bueno, Alba llevamos días que no la vemos porque ella es más mayor y ya está". Reconoció que Alba es una joven con una vida social activa, comentando: "Sí, tiene su vida". Además, confirmó que Manuel Benítez y Manuel Díaz 'El Cordobés' han mantenido encuentros en las últimas semanas, afirmando: "Muchos".

Al ser cuestionada sobre si desea que el torero sea califa como su padre, Mari Ángeles respondió con cautela: "Eso ya... es difícil". Asimismo, reveló que no asistieron a la última corrida de Manuel Díaz 'El Cordobés' debido a otros compromisos previos: "Claro, es que ya estaba esto firmado antes".

Finalmente, al terminar el evento, Manuel Benítez confesó desconocer cuándo volverá a ser visto en público junto a Manuel Díaz: "No lo sé". Al ser preguntado si desea que alguno de sus hijos siga sus pasos como torero, respondió con cierta ambigüedad: "Bueno, eso ya es otro mundo... Hombre, claro". Además, lamentó no haber podido presenciar la última corrida de su hijo, expresando: "No, no pude. Ayer estuve aquí".

Sin embargo, el maestro taurino recordó con cariño la plaza de Córdoba, donde ha dejado una huella imborrable: "He toreado mucho, lo han apurado. La hice yo, la hicimos aquí. Muy contento, ha salido todo bien, gracias a Dios. Sí, muy especial, muy especial claro".

Durante su presencia en el evento, Manuel Benítez se tomó el tiempo de saludar a varios conocidos y ponerse al día con ellos. Además, aceptó amablemente tomarse algunas fotografías con admiradores que lo reconocieron.