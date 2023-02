Manuel Benítez, muy emocionado nos confiesa cómo ha vivido la rueda de prensa de su hijo

MADRID, 23 (CHANCE)

La reconciliación entre Manuel Díaz 'El Cordobés' y su padre, Manuel Benítez, ha sido una de las noticias estrellas de este 2023. Muchos años de espera, en los que el joven torero no perdía la esperanza de que algún día su padre le reconociese y le diese el sitio que se merece. Ahora, ya todo está olvidado y ambos viven el presente unidos.

Padre e hijo quedaron en una finca y allí mantuvieron una conversación de horas y horas que terminó mejor de lo que pensaban. "Estaba súper nervioso. Creo que ese día podía haberme desmayado. Tuve que parar en la cuneta de camino porque no paraba de temblar y cuando llegué, me estaba esperando en la mitad del camino y salté del coche, le abracé y escuché por primera vez la palabra que llevaba toda una vida queriendo escuchar. Me dijo 'hijo, todo llega. Ya estamos aquí', y esas palabras saliendo de su boca se me clavaron dentro. Se me nubló el mundo" explicaba hace unos días Manuel Díaz en una rueda de prensa.

Ahora, Europa Press ha hablado en exclusiva con su padre y por primera vez nos ha explicado cómo se encuentra tras esta reconciliación de la que ha sido testigo todo el país. Tras sufrir un amago de infarto hace un año y ser operado de corazón, el torero nos ha confesado que ahora mismo está "muy bien, ayer me hicieron una revisión y está fenómeno".

En cuanto a ese acercamiento con su hijo, Manuel asegura que todo ha ido "muy bien" y ha querido destacar el corazón tan grande que tiene su hijo al haber dado una rueda de prensa para explicar cómo fue su reencuentro: "él no habló con la lengua, habló con lo que tiene dentro, con el corazón". Además, nos ha asegurado que "me tuvo el corazón en un puño".

El diestro nos ha confirmado que "todo esto es una alegría grande para mí" y que nunca olvidará el día en el que "estuvimos en el campo y me dijo 'perdón' y le dije 'no hijo, estamos los dos perdonados'". Solamente con recordarlo, Manuel "me pongo hasta nervioso", pero sí que ha querido aclarar que ahora, tanto él como su hijo "vamos en el mismo barco".

Manuel también ha tenido palabras para su pareja, Mari Ángeles Quesada, que ha hecho mucho por ellos dos: "Mari Ángeles es mi vida, nos queremos, me ayuda en todo, estamos muy juntos... pues yo tengo que dar gracias a Dios también" y sin embargo, no ha querido hablar sobre las declaraciones de su expareja, Martina: "en eso no me meto yo, de esto no hablamos".

Otro de los temas que ha querido zanjar es que su herencia es el punto menos importante a tratar con su hijo. Eso nos ha confirmado cuando le preguntado por las declaraciones de 'El Cordobés' en las que asegura que no quiere nada suyo... su padre confirma que "aquí el dinero no cuenta para nada, cuenta el corazón", dejando claro que lo más importante es que están más unidos que nunca.