Manuel Carrasco emociona con su discurso en LOS40 Music Awards

MADRID, 5 (CHANCE)

Manuel Carrasco recibía este viernes el Golden Music Award a toda su trayectoria en la gala de LOS40 Music Awards, un premio por el que se le reconocen todos sus logros en las dos décadas que tiene en sus espaldas de carrera profesional como cantante. El artista, que cada vez que se sube a un escenario nos hace vibrar, volvió a emocionarnos con su discurso.

"Mi amigo Esteban siempre me decía cuando teníamos unas copas de más 'compadre, cantante algo, que esta gente no sabe lo que yo sé'. Era su manera de decir que estaba orgulloso de mí, su manera de decirme 'te quiero, aquí estoy', 'no te vengas abajo'... Él sabía que a mí me costaba mostrarme, y seguramente sabía más de mí que yo mismo. Él y unos cuantos locos me hicieron dar el primer paso, y después de ese primer paso, nada se pareció a lo que yo me había imaginado: todo es mucho más duro y mucho más bonito, quizás. Todo es más sacrificado... todo es nada por momentos" comenzaba diciendo el cantante.

"Por eso si me permitís, valga excusa de hoy, quién mejor que tú, compañero, para saber que la mejor cena es la que te preparas tú mismo, que el mejor trago es el compartido, que el mejor postre es el que te comes sin culpa, que el mejor premio es el que está en los ojos de la gente. Como lo estaba en los ojos de mi amigo Esteban. A mis amigos, mi familia, mi mujer y mis hijos... Compañeros, músicos, disqueros, mánagers, medios de comunicación, a LOS40, por hacer posible este evento. Y a vosotros, mi público, mi mayor suerte, gracias por enseñarme y darme tanto" concluyó el artista.

Un discurso súper emotivo que vino acompañado por varias canciones que interpretó Manuel, con las que consiguió levantar a todo el público... pero antes de la gala, le preguntábamos - en tono jucoso - por la salida de Piqué y nos aseguraba que "es un gran futbolista, él lo ha decidido" y no dudaba en desearle que le vaya bien en esta nueva etapa "qué le vaya lo mejor".