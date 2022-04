Manuel Carrasco, entusiasmado con su gira

MADRID, 2 (CHANCE)

Manuel Carrasco está triunfado con su último lanzamiento 'Fue', una canción que aunque la hayamos oído mil veces por televisión, ya que es la favorita de Anabel Pantoja, está arrasando en las plataformas porque nos hace revivir sentimientos del pasado. Está claro que el artista es una de las grandes voces de nuestro país y cada letra que interpreta la convierte en oro para nuestros oídos.

Hemos hablado con el cantante y nos ha confesado que está feliz de volver a las giras después del parón por la pandemia: "no te puedes ni imaginar lo que estamos disfrutando en esta gira. No solo por mí, por el público en general. Teníamos muchas ganas, de una gira que es un regalo por parte de la gente, estamos llenando todo. A mí me está dando la vida".

Padre de dos hijos nos cuenta cómo lleva separarse de ellos por trabajo: "bien, estamos acostumbrados. Viajo mucho con toda la familia, cuando podemos. Yo paso casi todo el tiempo que tengo en casa. En ese aspecto súper bien". Siempre tan discreto con su vida privada, el artista no ha querido dar más detalles de su vida privada porque es algo que se guarda para él... pero sí nos ha desvelado como está su hijo pequeño e hija: "Muy grande ha cumplido dos años ahora. Muy lindo y mi niña igual. Estamos encantados, disfrutando, todo son cosas buenas. No me puedo quejar".