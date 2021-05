Manuel Cortés y Junquera, rompen su relación tras seis años de amor

MADRID, 6 (CHANCE)

Kiko Hernández ha soltado uno de los bombazos más importantes de esta tarde en 'Sálvame Diario' y es que el hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés y la que ha sido su pareja durante los últimos seis años, Junquera, han roto su relación. Una noticia que nos ha dejado muy impresionados y que no esperábamos porque siempre se han mostrado muy enamorados en redes sociales, pero parece ser que no han sido capaces de superar los baches que ha habido en su relación.

El colaborador de 'Sálvame Diario' ha informado a todos los espectadores del programa asegurando que: "Manuel Cortés y Junquera han roto, me he enterado por un allegado de Junquera que quería que se supiese la noticia porque no entendía porqué no habían contado esto públicamente".

Tras seis años de relación, parece que el hijo de Raquel Bollo y la que ha sido hasta ahora su pareja han decidido romper su vínculo, pero ¡atención! recordad que tienen una hija en común que no tiene más de dos años. Aunque todavía ningún familiar ha hablado sobre ello, Kiko ha asegurado que ha contrastado la noticia y ¡atención! porque ha avisado de que a lo mejor vemos a Junquera en los platós de televisión como en su día vimos a Aguasantas.