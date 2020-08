Manuel Cortés vuelve a los escenarios después de sufrir una peritonitis y haberse convertido en padre por primera vez

MADRID, 19 (CHANCE)

Manuel Cortés ha vivido en las últimas semanas una mezcla de sentimientos encontrados, puesto que su paternidad - el hijo de Raquel Bollo se convirtió en padre por primera vez el pasado 24 de julio - coincidió con un ingreso hospitalario a causa de una peritonitis que a punto estuvo de costarle la vida. Sin embargo, ya plenamente recuperado, el artista vuelve a los escenarios en El Palmar, Cádiz, donde se mostró pletórico tras convertirse en papá de la pequeña Junquera.

Tan amable como siempre, Manuel nos ha hablado del susto que sufrió a causa de la peritonitis que le ha tenido ingresado durante varios días, y por cómo lleva la paternidad.

- CHANCE: ¿Qué tal Manuel, con ganas de reencontrarte con tu público?

- MANUEL: Pues sí la verdad que encantado de volver al trabajo, con mucha alegría de hacer lo que me gusta, pero bueno, tampoco me voy a poner muy pesado ya ha pasado eso y a seguir para adelante.

- CH: Enhorabuena por tu paternidad*

- MANUEL: Muchas gracias. Muy feliz y muy contento.

- CH: Todo a la vez*

- MANUEL: Un poco rocambolesco, tu sabes. Prefieres que te pase otra vez que no tenga tu niña cuatro días. Bueno me ha pasado así y tampoco me quiero poner como si fuera la única persona a la que le ha pasado. Hemos salido adelante. Gracias a dios lo he superado y la verdad que no esperaba llegar a tener esa gravedad. Tener una peritonitis y tener que intervenir tanto. Esperaba que fuera más leve pero bueno. Estoy muy feliz y muy contento. Sobre todo muchas ganas de subirme y disfrutar hoy yo más que otra cosa. Disfrutar".

- CH: ¿La familia bien?

- MANUEL: Si bien gracias a Dios bien. Yo voy a volver hoy a reencontrarme al trabajo pero lo que es la vida en mi casa sin hacer mucho esfuerzo. Disfrutando de la pequeña, mucho sofá y mucha tele.