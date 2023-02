Manuel Díaz 'El Cordobés' desvela cómo va su acercamiento a su padre: "No pierdo la esperanza de estar juntos"

MADRID, 1 (CHANCE)

Manuel Díaz 'El Cordobés' protagoniza la tercera sesión de las 'XXI Lecciones Magistrales' sobre tauromaquia en la Real Maestranza de Sevilla. Una cita muy especial que ha tenido lugar este martes, a pocos días de comenzar la que será la temporada de su adiós a los ruedos después de 30 años de trayectoria y más de 1600 corridas de toros.

Sincero, divertido y emocionado en más de una ocasión, el torero ha hecho un completo repaso por su carrera, recordando lo duros que fueron sus inicios y lo que le costó triunfar, siempre con el sueño de que a su madre no le faltase de nada.

Y, como confiesa, el toro le salvó la vida y le convirtió en la persona que hoy es. Una charla en la que, como era inevitable, ha salido a la palestra el nombre de su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés', con el que inició un tímido acercamiento el año pasado y a quien, asegura, no le guarda ningún rencor por haber negado su paternidad y no 'echarle un capote' en su carrera: "Me he tirado una vida entera convenciendo a la gente que creyera en mí. Lo bonito de esta vida es el camino y ante lo evidente* No tengo rencor. Los reconocimientos de los demás no son tan importantes, yo si me reconozco quién soy. Me siento querido, respetado, muy realizado".

"Nunca en la vida se me ocurriría llevarme un duro de ese hombre. Yo si sé lo que cuesta ganar el dinero para que nadie te lo quiera quitar" ha añadido, admitiendo que "sí hubiese sido bonito que algún día hubiese podido estar en estos momentos". "Todavía nos queda tiempo. Hay cosillas, todo en su tiempo y despacito" ha afirmado, confesando que "lo más bonito en esta vida es que los dos sabemos algo que es muy importante: él sabe que si me llama yo voy, y yo sé que si me llama, yo voy".

"Ahí estamos. No pierdo la esperanza de estar juntos, y de momento estamos en la vida y la vida te depara cada día una cosa nueva, no se sabe. Pero sí tenemos claro que si me llama voy a ir" confiesa emocionado.