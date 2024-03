Manuel Díaz 'El Cordobés' revela cómo ve a Vicky Martín Berrocal con Enrique Solís

MADRID, 5 (CHANCE)

Compleetamente entregado a las grabaciones de la nueva edición de 'El Desafío', Manuel Díaz 'El Cordobés' ha acudido un día más a su jornada laboral donde coincide con sus compañeras, Genoveva Casanova y Victoria Federica.

"Por aquí todos somos un cielo, lo que pasa es que son también circunstancias y hay que entender a las personas" comentaba sobre el empeño de Genoveva de esquivar las cámaras en esta nueva etapa de su vida. "Casi no coincido y aunque lo supiera no te lo puedo decir porque no tengo autorización. Para ir al Desafío hay que estar bien" añadía sobre su estado de salud. En cuanto a Victoria Federica y cómo la está viendo con sus compañeros en estos primeros días, Manuel confesó: "Es una niña fantástica con unos valores increíbles, con un corazón increíble, es una chica muy válida y lo veréis".

Feliz con este nuevo reto profesional a que se enfrenta, el diestro aseguró que en casa todos le apoyan, tanto su mujer Virginia Troconis como sus hijos: "Los tengo locos a todos en casa, no sé que van a hacer conmigo, les vuelvo locos. Virginia está encantada porque sabe que yo soy una persona de acción y claro me hacía falta también".

Siempre muy discreto con la vida privada de la madre de su hija, Vicky Martín Berrocal y presumiendo de maravillosa relación con ella siempre que tiene oportunidad, Manuel prefirió no dar detalles sobre el momento personal que vive la diseñadora al lado de Enrique Solís: "A Vicky la quiero un montón y por el bien de Alba quiero que esté feliz y que le salgan las cosas bien. Si ella me cuenta sus cosas yo la escucho igual que yo le cuento cosas mías, que también hablamos cosas. Yo por ella feliz y por mi hija más feliz y por vosotros feliz y por el Desafío feliz".