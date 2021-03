Manuel Díaz habla maravillas de su hija Alba

MADRID, 26 (CHANCE)

Manuel Díaz asegura que Virgina Troconis es su principal apoyo en estos momentos que vuelve a los ruedos: "Virginia me apoya muchísimo en todo esto, si yo tenía dudas alguna vez, ella me motivaba a hacerlo. Sabe el sufrimiento que tenía de que una lesión me impidiese vestirme con el traje de luces. Es de agradecer que tu familia esté en las buenas y en las malas, virginia no ha abandonado el barco porque está firme. En mi casa todo el mundo tiene que vivir el toreo porque es un modo de vida, Virginia ha sido un pilar fundamental", tampoco se olvida de sus hijos: "Además de mis hijos también. Es mi vida, es lo que he hecho durante toda mi vida".

Además, el torero se deshace en halagos hablando de su hija Alba: "Alba bien, es una niña muy espectacular, conmigo alba... un día hablé con ella y le dije 'soy tu padre y voy a estar siempre, pero hay una cosa que tenemos que hacer tú y yo, tenemos que ser amigos'. Alba ha conseguido que nos comuniquemos de esa manera. Ella vive en Madrid, está estudiando en Madrid, es independiente pero está ilusionada porque ve a su padre cumplir un sueño".

El Cordobés asegura que recibir la verdad jurídica sobre la paternidad del torero fue por el honor a su madre: "Fue darle veracidad a la palabra de mi madre que para mí era muy importante, yo no lo necesitaba. Estoy abierto, no he tirado la toalla, esa lucha se terminó, se cerró ese ciclo, pero no tiró la toalla. Yo demando tomarme un café con él durante cinco minutos".

Sobre la polémica vida de Enrique Ponce con Ana Soria, Manuel asegura que: "Las situaciones matrimoniales se arreglan con el tiempo, enrique tiene la cabeza muy bien amueblada, el respeto a la persona por el bien de los hijos, lo vamos a tener siempre así".