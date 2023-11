Manuel Jesús 'El Cid' nos habla de la retirada de 'El Juli'

MADRID, 11 (CHANCE)

Este viernes, la Asociación Mujer y Tauromaquia celebraba su primera entrega de premios en la Real Venta de Antequera, en Sevilla. Una cena de gala con fines benéficos a la que acudieron multitud de rostros conocidos del mundo del toro, como Gabriela Ostos, hija del recordado Jaime Ostos, o Manuel Jesús 'El Cid' entre otros.

Allí pudimos hablar con el torero, Manuel Jesús 'El Cid', y le preguntamos sobre la polémica suscitada entre Francisco y su hermano Cayetano Rivera y nos confesaba que "no me he enterado de nada, no estoy al tanto de ese tipo de prensa, no te puedo decir".

Eso sí, dejaba claro que "los toreros que nos ponemos delante del toro uno tendrá unas virtudes y otros menos, pero torpe no hay ningún torero que sea torpe, uno tendrá más cualidades u otros menos, todos merecen un respeto máximo, el jugarte la vida delante de un toro es muy difícil, muy complicado, sobre todo cuando lo haces conscientemente".

Por otro lado, también nos hablaba de la retirada de Julián López 'El Juli' y lo cierto es que no tiene claro si volverá o no: "No lo sé, yo cuando me retiré hace 4 años dije que no iba a volver a torear otra más y aquí estoy otra vez, es una profesión que te cuesta muchísimo trabajo desconectar, no volver a coger los trastos o no tener contacto con el público".

El diestro aseguraba que "cuando te ves bien físicamente, tienes ilusión, también muchas veces cuando llevas muchos años toreando mucho es bueno desconectar un poco, hacer un parón y volver a cargar pilar, coger ilusión y volver" por lo que "no sé si Julián, la despedida suya será definitiva o no, no tengo ni idea".

Y es que 'El Cid' dejaba claro que "la mente de los toreros lleva lo que lleva, lo más importante es que sea feliz en su nueva etapa, en el descanso, estoy seguro que matará el gusanillo en el campo o en algún que otro festival y bien, alguna que otra corrida, él ha dicho que va a dejar de torear pero no del todo, o sea, que algún que otro evento seguro que hará".