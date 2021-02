Manuel Martos defiende a Isabel Pantoja: "Es una de las más grandes artistas de este país"

MADRID, 14 (CHANCE)

Manuel Martos nos ha asegurado que Kiko Rivera si pertenece a Universal "Si, si, si, está en la casa, claro" y esto se produce después de que días atrás Narcís Rebollo, presidente de la discográfica en España, lo negara. El productor comentaba que: "Yo no he hablado con el. Yo como te digo no trabajo con él directamente, pero está en la casa y muy bien" y quería dejar claro que no tiene nada que ver la salida de la discográfica de Isabel Pantoja con la entrada de su hijo Kiko: "No, no. No tiene nada que ver al final. Cada uno es artista a su estilo, a su modo y no tiene nada que ver y ya te digo, una etapa fue una y ahora es otra etapa y con muchas ganas, como siempre".

Sin embargo, el marido de Amelia Bono ha tenido muy buenas palabras para Isabel Pantoja, con la que trabajó: "Tuve la suerte de trabajar con ella, estupenda y maravillosa y ya esa etapa terminó y sólo tengo palabras de agradecimiento y de palabras buenas hacia ella" de hecho nos ha asegurado que hay que valorarla como artista porque es una grande de nuestro país: "Isabel es una de las más grandes artistas que ha habido y que habrá en este país, sin duda".

En cuanto al cuestionamiento que ha habido de Isabel Pantoja ya no como madre, sino como artista, el hijo de Raphael asegura que: "Yo creo que no se la ha cuestionado nunca. Yo creo que no... vamos, todos los que trabajamos en esto y su público en general sabe muy bien que es una de las más grandes sin duda".