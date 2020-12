Manuel Martos desmiente que en el concierto de Raphael se hayan incumplido las normas de seguridad

MADRID, 21 (CHANCE)

La multitudinaria reaparición de Raphael en el Wizink Center para presentar ante su fiel público el disco con el que celebra sus 60 años sobre los escenarios ha traído mucha cola. Y es que la asistencia de 5000 personas al concierto ha provocado numerosas críticas y se ha especulado con un incumplimiento por parte del artista de Linares de las medidas restrictivas por la pandemia. Una polémica que su hijo, Manuel Martos, ha aclarado, desmintiendo con datos que se incumpliese ninguna medida de seguridad.

- CHANCE: ¿Qué tal chicos?

- MANUEL: Con muchas ganas, anoche fue una noche muy bonita en todos los aspectos y es muy importante también, sobre todo para un sector que está muy dañado. No me cansaré de repetirlo, con todas las medidas de seguridad, con un esfuerzo enorme por parte de todos, del Wizink Center, producción, de toda la gente que está trabajando alrededor de este concierto y de la música.

- CH: Ha sido todo un éxito, su padre tiene que estar súper orgulloso, se vendieron todas las entradas, acudieron 5000 personas.

- MANUEL: Es un 40% de aforo, entiendo que ahora mismo es un tema que hay que explicar muy bien, muy sensible, pero que no se podría hacer si no estuviera todo controladísimo, con toda la seguridad del mundo, doblando incluso la seguridad, la distancia era más del doble de la requerida. Un trabajo muy duro, muy difícil y un día muy importante para mucha gente.

- CH: Ha habido mucha indignación por el concierto, no porque sea ilegal.

- MANUEL: Yo lógicamente respeto todo, creo que todos estamos iguales, viviendo esta situación, deseando que esto pase cuanto antes, yo llevo tele trabajando desde hace mucho tiempo, para mí y para todos es una situación muy difícil pero lo importante siempre es mantenernos en la legalidad. El Wizink Center lo ha explicado muy bien, solo hay que leer el comunicado y cómo se hacen las cosas. Entiendo que pueda chocar pero la gente va a la calle, está en los centros comerciales, todo tiene su aforo y su control, hay que ver la foto desde arriba donde se ve toda la seguridad, toda la distancia y además luego el comportamiento de la gente que fue ejemplar, cada uno en su silla, manteniendo el respeto entre todos. Creo que fue una noche muy bonita, haciendo las cosas como se tienen que hacer. Ojalá esto sirva para que mucha gente vea que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien.

- CH: A su padre como le ha sentado todo esto.

- MANUEL: Todo el mundo que ha trabajado en esto sabe que las cosas se han hecho con toda la seguridad y como se deben hacer. Él está tranquilo, todo el mundo que estuvo ayer sabe que estaba 100% y disfrutando de una noche muy bonita y muy importante para la industria musical.

- CH: ¿Cómo será la actuación hoy?

- MANUEL: Igual de bonita y de emotiva. Repito, ojalá todo esto pase pronto pero que podamos hacer cosas como esta, que el sector pueda seguir hacia adelante porque muchísima gente vive y come de este sector que tan importante es y el público que también quiere poder disfrutar, al igual que ir al teatro, a un concierto o a museo.

- CH: ¿Qué tal ha aguantado físicamente?

- MANUEL: Bien, es un toro. Está mejor que nunca, que siga así.