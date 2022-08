Manuel Pereira y Arelys, más unidos que nunca tras ser acusados de 'torpedear' la relación de Yulen y Anabel Pantoja

MADRID, 8 (CHANCE)

Desde que se reencontraron tras su paso por 'Supervivientes', Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han vuelto inseparable y no hay día que no presuman de su felicidad en sus respectivas redes sociales. Sin embargo, no son pocos los que continúan sin ver futuro a su relación y acusan al esgrimista de ser un 'interesado' que busca rédito económico y fama en la influencer.

Además, también se ha señalado directamente a los padres de Yulen, Arelys Ramos y Manuel Pereira, de intentar 'torpedear' la historia de amor de su hijo con sus declaraciones en diferentes programas de televisión, que no habrían sentado nada bien a la sobrina de Isabel Pantoja, que por el momento no quiere conocer a los padres de su novio.

Intentando mantenerse al margen de la polémica y no suponer 'una piedra en la mochila' para Yulen, Arelys y Manuel - que están separados desde hace años - han tomado la decisión de no salir en defensa de su hijo pese a las acusaciones de 'interesado'.

Más unidos que nunca, los padres del esgrimista llegan al domicilio de la cubana y, asegurando que están "muy bien", guardan silencio sobre la relación de Anabel y el deportista, dando fuerza a las informaciones que apuntan a que Yulen ha pedido a sus padres que no vuelvan a hablar ni de él ni de su novia en televisión.