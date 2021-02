Manuel refleja su carácter machista y manipulador en su tercera hoguera

MADRID, 25 (CHANCE)

Manuel no solamente ha engañado a su pareja de 3 años, sino que también parece querer engañar a todos los espectadores del programa manipulando las imágenes que vemos del reality y que podemos juzgar nosotros solitos. El concursante le ha dado la vuelta a la tortilla como ha querido y ha intentado dejar por los suelos a su pareja, ya que es incapaz de hacer una autocrítica.

"Parece que no le ha molestado y que se ha liberado, prefiero esto a verla hundida" decía el concursante cuando veía a Lucía pasárselo bien con sus compañeras y con los solteros de la casa... y es que parece que nunca la había visto bailando con chicos y divirtiéndose porque asegura no reconocer a su pareja, como si eso fuera algo malo: "No la reconozco, no es mi novia de tres años y medio. Viendo que ella está bien, voy a seguir haciendo lo que a mi me de la gana".

"Se está convirtiendo en un partido de tenis, ha visto mis imágenes y ha visto que yo estoy haciendo lo que me da la gana y ella ha dicho 'pues toma, yo también lo estoy haciendo'" decía al ver las imágenes en las que Lucía se daba un 'pico' con Carlos, algo que él ha tachado como una falta de respeto y ha asegurado que es lo mismo que ha hecho él...

Claro, jugar con dos chicas en la casa, liarte con ambas y regalarle el oído a ambas para luego acabar con Fiama por todas las esquinas de la villa liándote como si no hubiese un mañana... es lo mismo que ha hecho Lucía: "Al ver las imágenes que vio se ha liberado, me sorprende verlo, me duele porque yo la quiero, esta actitud la está tomando en plan rebeldía".

De hecho, tenía el valor de decirle a sus compañeros: "¿Tampoco soy yo tan cabrón?", porque claro Lucía estaba 'liberada' al estar bailando con todos sus compañeros y sonreír... porque claro, él esperaba encontrándosela por los suelos. "Ella la ha hecho igual que lo he hecho yo, se ha contradicho ella sola. Yo creo que lo que he hecho yo es igual que lo que ha hecho ella" terminaba diciendo. Juzguen ustedes mismos.