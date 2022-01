Manuel Velasco nos desvela cómo se encuentra Antonio Resines

MADRID, 22 (CHANCE)

El año pasado vivimos la despedida de Concha Velasco de los escenarios, un momento histórico que quedará grabado para siempre en nuestras memorias, ya que la actriz es una de las mejores a nivel nacional, con más de 60 años de trayectoria encima de los escenarios y con un legado impresionante en el mundo de la interpretación.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con Manuel Velasco en exclusiva y nos ha contado cómo está su madre, Concha Velasco, después de esa despedida y de salir a la luz unas imágenes con bastón: "Recuperando movilidad, muy bien, muy tranquilita. Va mejor, le cuesta moverse pero estamos con fisios".

La popular actriz, vive cerca de sus hijos, que están muy pendientes de ella: "Está más tranquila, con tratamientos, médicos, yendo al cine, muy tranquilita. Se deja cuidar, la cuidamos entre muchas personas". Una vida tranquila que sin duda se merece Concha Velasco después de pasar toda su vida encima de las tablas.

Manuel, que ha dirigido a Antonio Resines, nos cuenta cómo está el actor: "He hablado con Ana, Antonio es un actor maravilloso y un tío muy querido y tuve la suerte de dirigirle en teatro. Es un tío estupendo y me alegro mucho que se recupere. Dirigir a Antonio fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida".