Manuela Velasco aclara que su tía Concha no ha sufrido ninguna recaída

MADRID, 30 (CHANCE)

La cortante actitud de Manuel Velasco al negarse a atender a una cámara del programa 'Fiesta' tras visitar a su madre, Concha Velasco, el pasado domingo en la residencia en la que vive a las afueras de Madrid desde hace algo más de un año hizo que rápidamente muchos se cuestionasen si la actriz habría sufrido un empeoramiento en su delicado estado de salud.

Especulaciones que su sobrina, Manuela Velasco, ha zanjado de un plumazo. "El otro día vi la tele y vi que en el programa estaban dando esto y había alguien en la puerta de la residencia y me asusté" confiesa, reconociendo que aunque "no quiero pensar mal porque sé que todos la adoráis", cree que ocasiones las informaciones sobre un empeoramiento de la inolvidable 'chica yeyé' surgen de programas que "andan cortos y se ponen a cubrir... No sé".

Y es que como nos ha contado, "hace dos domingos la fui a ver con un compañero del teatro Español, el peluquero, y le hizo una ilusión enorme". "Estuvimos paseando por el jardín, hablando, se estuvo probando ropa y me pidió que le consiguiera entradas para El Rey León" desvela, asegurando que al escuchar los rumores sobre la salud de su tía "me asusté porque es una persona mayor y dices, igual de un momento a otro ha cambiado algo y no me he enterado".

"Yo a día de hoy, en este momento no tengo nada que decir. Todo en orden dentro de lo que es y que a veces tiene que ir al hospital a hacerse alguna prueba" zanja.