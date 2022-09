Manuela Velasco nos cuenta cómo se encuentra de salud su tía, Concha Velasco

MADRID, 29 (CHANCE)

Sus importantes problemas de movilidad a causa de la artrosis que padece y que precipitó su retirada de los escenarios hace justo un año, motivaron que los hijos de Concha Velasco tomasen una dolorosa pero necesaria decisión: Que su madre se fuese a vivir a un centro con cuidados y atención médica necesarios en su delicado estado de salud.

Fue a principios de 2022 cuando la actriz se instaló en una residencia de ancianos en el centro de la capital donde, tal y como aseguraba su entorno cercano, estaba encantada y había hecho muchos amigos. Además, su cercanía con los escenarios más famosos de la capital propiciaban que la inolvidable 'chica yeyé' disfrutase a menudo de una de sus grandes pasiones, el teatro.

Sin embargo, a finales de marzo Concha se mudaba por sorpresa a otro centro, situado en la localidad madrileña de Las Rozas. Tal y como explicaba entonces su hijo Manuel, el motivo de este traslado se debía al tipo de cuidados que su madre necesita, ya que la nueva residencia contaba con un extenso jardín para poder dar pequeños paseos y respirar aire puro, además de atención médica 24 horas.

Desde entonces, poco se ha sabido del estado de salud de la intérprete, alejada del foco mediático y disfrutando, sin duda, de un descanso más que merecido a sus 82 años.

Su sobrina, Manuela Velasco, ha sido una de las asistentes a la glamourosa fiesta con la que Dior presentó su nuevo perfume y, con la amabilidad que la caracteriza, nos ha contado la última hora de su tía: "Sé que me preguntáis porque la adoráis pero no os puedo contar mucho porque acabo de llegar de vacaciones y no la veo desde entonces".

"La última vez que fui a verla la pregunté si estaba cansada de que todo el mundo vaya a verla, y me dijo que por ella tendría visitas 24 horas, está encantada de que vayan a verla" confiesa emocionada, asegurando que seis meses después de mudarse a su nueva residencia "ahora está encantada donde está y dice que es su casa".