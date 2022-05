Manuela Velasco recuerda el último día que vio a su tía Concha Velasco "Vino al teatro y le dedicamos una ovación"

MADRID, 25 (CHANCE)

Hay que ser muy valiente para seguir la estela de una de las más grandes artistas de este país, Concha Velasco. Pero su sobrina, Manuela Velasco, se ha atrevido a coger el testigo de quien es su gran referente. Pese a los rumores que surgieron al principio en torno a la relación entre Manuela y Concha, cuando la sobrina de la actriz daba sus primeros pasos interpretativos; lo cierto, es que con el paso del tiempo han demostrado que se admiran y respetan mutuamente. Tanto es así, que Manuela habla con total admiración de su tía. El pasado 25 de mayo, la intérprete asistió a la fiesta de Instyle Beauty Night en Madrid, ocasión que aprovechó para hablar de Concha. Cabe recordar, que la reconocida estrella se encuentra en la exclusiva residencia Orpea Punta Galea, en Las Rozas, debido a sus problemas de movilidad por culpa de la artrosis que padece. Manuela está muy orgullosa de todo lo que ha alcanzado profesionalmente su tía y se muestra radiante al saber que, aunque ahora, se ha visto obligada a retirarse de los escenarios, con 82 años, siempre tendrá el gran aplauso del público. De hecho, Manuela hizo especial hincapié en este hecho "La última vez que la vi vino a verme al teatro, fue estupendo, le dedicamos la función y se llevó una ovación enorme". Asimismo, Manuela destaca que su tía "estaba muy bien, feliz" y cuenta como prueba de ello la actitud que tomó Concha al finalizar la obra "se quiso quedar en el bar a tomar algo, y todo el mundo vino a saludarla, todos, hasta los que salían de la otra función". Cabe destacar que estas palabras son tranquilizadoras para los fans de Concha Velasco, ya que, recientemente, se han podido ver unas imágenes de la actriz en silla de ruedas, paseando junto a sus hijos, Manuel y Francisco.

En cuanto a Manuela, continúa adelante con su prometedora carrera, cada día más afianzada y llevando con mucha dignidad el peso de su apellido. La actriz acaba de finalizar La Bella Dorotea en el Teatro Español y aunque espera salir de gira con ella en el 2023, ahora está inmersa en "grabar la segunda temporada de Express, que ha ido muy bien, y como en la actualidad hay tantas plataformas, estamos otra vez con ello...", confesó, Manuela, en torno a su nuevo proyecto. Además, como tiene la suerte de haber disfrutado de trabajos bastante duraderos, confiesa, que en ocasiones, siente algo de nostalgia al decirles adiós a sus personajes "hay veces que haces papeles que duran mucho en el tiempo, como el de Cristina Otegui, de Velvet... Fueron cuatro años y te despides con pena... Pero también dices, ya está hecho". Y es que, al igual que su tía Concha, Manuela es una todo terreno, que no descuida nada en su profesión, tampoco la importancia de un estilismo apropiado en cada instante. De hecho, para la fiesta de Instyle apostó por el brillo "brilla todo lo que llevo: la tela, los cristalitos, la flor del pendiente" el 'dress code' era floral..." y, además, desveló uno de sus secretos para lucir así de estupenda "cuento con ayuda casi siempre, pero esta vez lo elegí yo. Me gustaba mucho, es de Redondo". Aunque confesó que teme un poco hacerse ilusiones con un look de pasarela y terminar un poco desilusionada "algunas veces cuando ves algo que te gusta mucho en el desfile, luego a ti te queda fatal... Las modelos son muy altas y después te lo pones tú y no, pero en este caso" me quedaba bien", se sinceró, luciendo esa enorme sonrisa que solo tienen las chicas Velasco.