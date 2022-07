Mapfre absorberá dos filiales para simplificar su estructura y centralizar la gestión financiera

Mapfre Participaciones y Mapfre AM Investment Holdings se disolverán

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Mapfre absorberá sus filiales Mapfre Participaciones y Mapfre AM Investment Holdings, íntegramente participadas de forma directa por la aseguradora, para simplificar su estructura societaria, avanzar en la centralización de la gestión financiera y reducir cargas administrativas.

La operación corporativa fue aprobada por el consejo de administración de Mapfre en su sesión del 29 de junio de 2022. En la misma fecha, los administradores de las sociedades que serán absorbidas dieron también su visto bueno.

Mapfre Participaciones se dedica a procurar la liquidez de valores mobiliarios y la obtención y mantenimiento de los niveles de contratación, mientras que Mapfre AM Investment Holdings está dedicada a la adquisición, venta, tenencia y administración de participaciones en entidades financieras, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades mercantiles en general, tanto en España como en el extranjero.

Según recoge el proyecto común de fusión, consultado por Europa Press, el objetivo de la absorción de ambas sociedades es simplificar la estructura societaria del grupo y avanzar en la centralización de la gestión financiera de Mapfre.

Adicionalmente, la aseguradora podrá reducir cargas por tareas administrativas redundantes y disminuir las obligaciones formales en materia contable, mercantil, registral y tributaria de las sociedades absorbidas al centralizarlas en la sociedad absorbente.

Mapfre es la titular directa del 100% de Mapfre Participaciones y de Mapfre AM Investment Holdings, que se extinguirán mediante su disolución sin liquidación, produciéndose la transmisión en bloque de la totalidad de sus patrimonios a Mapfre, que adquirirá la totalidad de los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas por sucesión universal.

La operación no tendrá impacto sobre el empleo, dado que las sociedades absorbidas no tienen empleados, ni tampoco impacto de género en el órgano de administración de Mapfre, pues no se prevén cambios como consecuencia de la fusión.

La efectividad de la operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones administrativas por parte de distintos organismos supervisores, como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Autoridad de los Mercados Financieros en Francia (AMF) y la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero en Luxemburgo (CSSF).