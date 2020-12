Mapfre AM apuesta por la bolsa europea frente a la de EEUU, pero infrapondera España por los bancos

Está abierta a aprovechar oportunidades para expandirse, ante la previsible consolidación el sector de gestión de activos español

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Mapfre AM tiene unas perspectivas positivas para la renta variable el próximo año y prefiere la inversión en la bolsa europea a la de Estados Unidos, si bien no cree que el Ibex 35 sea de los índices europeos que mejor se comporte en 2021 por el gran peso del sector bancario, cuya perspectiva no ve positiva para los próximos meses.

La gestora del grupo asegurador Mapfre ha detectado el inicio de la "gran rotación" desde los valores 'growth' a los más cíclicos con las primeras noticias de las vacunas frente al Covid-19. Precisamente por ello, cree que la Bolsa de Estados Unidos, que cuenta con un gran peso en tecnología, puede ofrecer peores rentabilidades en 2021.

Para el próximo año, la gestora va a intentar "minimizar la liquidez" y seguirá incrementando las posiciones en renta variable, así como en activos menos líquidos como infraestructuras, inmobiliario y 'private equity', según ha explicado el director general de Mapfre AM, Javier Lendines.

Entre las apuestas por sectores, Mapfre AM destaca firmas de tecnología europeas, en especial de pagos electrónicos y de circuitos integrados. Así, prefiere a valores como ASML que a las conocidas 'FAANG' (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google), que han sido las ganadoras durante la crisis del Covid.

Asimismo, la gestora está "bastante sobreponderada" en el sector salud, donde ha destacado la noruega Novo Nordisk y la franesa Roche. También cree que hay un gran valor en ciertas empresas de energías renovables, como en Iberdrola, donde han invertido y están satisfechos por su rentabilidad. Lendines también ha enmarcado al sector asegurador, por su buena salud financiera y el control de riesgos, y al sector del deporte (equipos y proveedores de materiales) entre aquellos con visión positiva.

En cuanto a las previsiones para la renta fija, Mapfre AM no cree que los tipos de interés vayan a subir en los próximos meses, aunque recuerda que esta situación no va a perdurar en el tiempo y tarde o temprano subirán. En crédito, espera que los diferenciales se estrechen en los próximos meses si continúan las compras del Banco Central Europeo.

Por ello, cree que la inversión en renta fija pública debe ser una parte importante, en tanto que seguirá el aplanamiento de las curvas, con el soporte de los bancos centrales. Lendines prefiere los bonos soberanos italianos a los españoles y considera que la situación justifica que la prima de riesgo española estuviera a niveles superiores a los actuales.

El vídeo del día Sánchez exige al PP que reconsidere su postura.

En cuanto a la apuesta por alternativos, la gestora ha señalado que una cartera con enfoque conservador nunca debe incluir más de un 10% en posiciones ilíquidas y la importancia de hacer las inversiones en varios años y nunca de una vez. OPERACIONES DE CONSOLIDACIÓN EN 2021

Sobre el sector de la gestión de activos en España, el director general de inversiones de Mapfre, José Luis Jiménez, ha pronosticado una "cierta consolidación" y que la crisis sea "catalizadora" en este sector tan fragmentado. Así, ha asegurado que Mapfre, gracias a su posición solvente y liquidez, aprovechará "directamente y con sus socios" las oportunidades que vean interesantes.

En esa línea, el consejero delegado de Mapfre AM, Álvaro Anguita, ha señalado que expandir el negocio de gestión de activos con nuevas alianzas que den valor añadido a sus clientes es una de las líneas estratégicas para la gestora en 2021. La gestora, que este año ha superado los 350.000 clientes y 40.500 millones de euros bajo gestión, ha recalcado que la integración de los valores de sostenibilidad en las inversiones es rentable. "El binomio ESG-value está funcionando", ha apostillado Anguita.