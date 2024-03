"Una maquinita de dar felicidad". Marina Casataño desvela cómo llamaba el marqués de Griñón a Tamara Falcó

MADRID, 7 (CHANCE)

Alejada de los focos, Marina Castaño está disfrutando de una de las etapas más tranquilas y felices de su vida al lado del doctor Enrique Puras, con el que se casó en junio de 2013 y con el que vive en una permanente luna de miel. Y lo han vuelto a demostrar derrochando complicidad y sonrisas durante su visita a ARCO en la jornada inaugural de la Feria de Arte Contemporáneo más famosa de nuestro país.

Muy amiga del recordado Carlos Falcó, la viuda de Camilo José Cela nos ha contado el tierno apodo con el que el marqués de Griñón se refería en su entorno a su hija preferida, Tamara Falcó, a la que dejó en herencia su título: "Su padre decía que era una maquinita de dar felicidad" ha revelado, reconociendo que aunque a día de hoy su relación no es tan estrecha, conoce a la socialité desde que era "muy pequeña" y la ve "muy bien" con Íñigo Onieva. "Es un encanto" confiesa.

Un cariño por Tamara que no siente ni de lejos por Esther Doña, con la que siempre se ha mostrado muy crítica y a la que no dudó en criticar públicamente tras su polémica ruptura con el juez Santiago Pedraz después de anunciar su compromiso matrimonial, asegurando que la malagueña es bipolar y su problema de carácter se debería a que mezclaría alcohol con antidepresivos. "Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces. Yo he sido amiguísima del marqués y no voy a contar lo que me contaba sobre ella por respeto a su memoria" revelaba en 'Espejo Público' en 2022.

Unas declaraciones que habrían sentado muy mal a Esther -que incluso habría amenazado con emprender medidas legales- y tras las que Marina prefiere no hablar ni siquiera de la modelo. Aunque sí ha lanzado un dardo al afirmar que "mejor vamos a dejar la cosa ahí. Lo que es una pena es que haya desaparecido mi amigo Carlos Falcó, esto sí que es una pena".