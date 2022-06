Mar Flores deja claro que su última ruptura con Elías Sacal es la definitiva: "Ya toda la vida me voy a quedar sola "

MADRID, 9 (CHANCE)

Después de casi seis años de amor repletos de altibajos, rupturas y reconciliaciones, Mar Flores anunciaba el pasado mes de abril el fin de su historia de amor con Elías Sacal. Cuando todos pensábamos que su relación atravesaba por su mejor momento y que el empresario mexicano estaba dispuesto a instalarse en Madrid para estar cerca de la modelo, ésta revelaba que pese a sus esfuerzos esta nueva intentona no había funcionado.

"Hasta que la vida no me ponga delante a una persona que me valore y que me deje ser yo, prefiero estar sola. Me gusta ser independiente, necesito trabajar y compartir el tiempo con mi familia" confesaba Mar al programa 'Corazón' de TVE, dejando entrever que su ruptura con Elías se debía a que el magnate no la valoraría lo suficiente.

Casi dos meses después la modelo no da marcha atrás y asegura que está "fenomenal" en esta nueva etapa de su vida en la que está completamente volcada en sus cinco hijos y en su trabajo. Precisamente saliendo de la presentacción de su nueva colección de bolsos a sus clientas más fieles hemos pillado a la modelo que, incómoda, ha confesado que le da "vergüenza" que le preguntemos por su soltería: "Yo entiendo que me hagas estas preguntas, pero mira, vengo de un super día, de trabajar, de vender mis bolsos, de amigas, me voy a cenar con mi hijo. Qué mejor que eso. Todo ese tema pareja lo dejamos aparte".

"Cómo que de vez en cuando, ya toda la vida me voy a quedar sola" ha zanjado cuando le hemos comentado que la vemos radiante y que de vez en cuando está bien estar soltera. Una contundente respuesta con la que deja claro que esta ruptura con Elías es definitiva y diferente a las demás.

Una soltería que comparte con su sobrina Laura Matamoros - que recientemente se separó del padre de sus dos hijos, Benji Aparicio - con quien se compara asegurando que "somos fuertes. Las Flores somos fuertes todas y guapas". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!