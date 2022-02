Mar Flores y Elías Sacal pasean su amor en 'ARCOmadrid 2022'

MADRID, 23 (CHANCE)

Hace menos de un mes, Europa Press Reportajes conseguía las imágenes más esperadas de Mar Flores y Elías Sacal, en ellas podíamos ver como derrochaban su amor en una terraza de un conocido restaurante de la capital madrileña... pero desde entonces, no les hemos vuelto a ver.

Y es que después de que ambos protagonizaran grandes polémicas en los medios de comunicación, ya que se aseguró que la modelo mantenía una relación sentimental con él por puro interés y que además, había vendido a sus amigas para recibir beneficios económicos... ambos han hecho oídos sordos y han seguido construyendo su amor.

Este miércoles nos hemos encontrado con Mar Flores y Elías Sacal paseando su amor en 'ARCOmadrid 2022'. La pareja ha acudido la inauguración de la feria de arte recorriendo los pasillos y apreciando algunas de las obras expuestas. La exmodelo y el empresario han conversado con algunos conocidos con los que han coincidido.

Mar se ha mostrado de lo más reacia a los medios de comunicación, de hecho, posaba para la prensa sin querer hablar de su pareja, pero explicando porque no invierte en arte: "yo invierto en mis empresas, no me da para invertir en arte, pero tengo muchos amigos en arte".

Por su parte, Elías Sacal huía de la prensa mientras que Mar Flores aclara que no ha acudido a Arco acompañada solo del empresario mexicano: "hemos venido en un grupo de amigos que están todos muy interesados en el arte, yo no soy coleccionista porque hay que tener mucho dinero y tiempo para eso, y yo mi dinero lo invierto en mis empresas o en mis asuntos personales que ya es bastante".