Mar Flores guarda silencio sobre su polémico viaje a Andorra

El 20 de febrero Mar Flores sufría una caída mientras esquiaba en Andorra y esto hacía saltar todas las alarmas. Enseguida, los medios de comunicación publicaron la información de que la modelo se había saltado las restricciones de la Comunidad de Madrid y habría viajado más de 600 kilómetros de forma ilegal.

De hecho, uno de los programas de televisión que habló de este comportamiento de Mar Flores fue 'Sálvame Diario', programa que emitía las declaraciones de un testigo que aseguraba que: "Se saltó todas las medidas de seguridad y restricciones porque, además, en Andorra ahora mismo solo pueden entrar y esquiar gente andorrana o que reside aquí temporalmente".

El entorno más cercano a Mar Flores intentó por todos los medios que esta información no saliese a la luz, pero lo cierto es que no lo consiguieron. Hoy hemos visto a la modelo y le hemos preguntado por todas estas informaciones que se han vertido contra ella y lo cierto es que nos ha llamado mucho la atención porque no nos ha contestado a ninguna de las cuestiones lanzadas.

Se ha limitado a introducirse en el taxi que la esperaba y, de esta forma, ha conseguido huir de las cámaras que la persiguen desde que esta polémica se hizo pública.