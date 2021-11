Mar Flores habría contratado un paparazzi para pillar a Elías Sacal

MADRID, 18 (CHANCE)

Esta tarde en 'Sálvame Diario' se ha dado una información que nos ha dejado muy sorprendidos, de esas que cuando la escuchas, tienes que esperar un tiempo para asimilarla porque nos parecía increíble. La protagonista es sin duda Mar Flores, quien supuestamente habría contratado los servicios de un paparazzi al enterarse que su actual pareja, Elías Sacal, le era infiel con otra mujer.

Kike Calleja ha sido el encargado de informar a toda la audiencia del programa, explicando paso a paso cómo fue todo. Parece ser que Mar Flores descubre una posible infidelidad por parte de Elías con una mujer muy conocida en México y a partir de ese momento, se pone en contacto con un paparazzi para que le haga unas fotografías comprometidas.

No solo esto. La modelo tenía unas vacaciones planeadas ya con su pareja y cuando se entera de esto, además de zanjar su relación, se chafan los planes de verano. Es entonces cuando recurre a los servicios de un paparazzi -al que le da un itinerario de lo que va a hacer el empresario- para que consiga vender unas fotografías de él, con la segunda en cuestión, mostrando su deterioro físico.

Y es que a Mar Flores le daba igual que no saliera mal en las fotografías, ya que incluso le llega a decir al paparazzi que si no sale feo y gordo, utilice photoshop. Unos audios que se han emitido esta tarde en 'Sálvame Diario' que nos han dejado locamente sorprendidos porque no esperábamos esta actitud por parte de la modelo.

Pero hay no acaba todo. A pesar de que la pareja finalizó su romance en verano, tal y como ha publicado una revista de tirada nacional este miércoles, parece ser que han retomado lo que acabó en agosto... una información que coincide con lo que ha contado Gema López en exclusiva: la pareja ha estado viendo una vivienda en el barrio de Salamanca con un precio de 6 millones de euros...

Ahora, saquen ustedes mismos las conclusiones... Si es cierto que sabía que su pareja le era infiel, ¿por qué ha vuelto con él? ¿Mar Flores necesitaría a una figura como Elías Sacal para adquirir una vivienda de esta categoría? ¿Es cierto que contrató los servicios de un paparazzi?