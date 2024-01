Mar Flores reacciona a la entrevista de su hijo Carlo Constanzia en '¡De viernes!'

MADRID, 18 (CHANCE)

Meses después de ser condenado a 21 meses de prisión por un presunto delito continuado de estafa en su modalidad agravada por un negocio de compraventa de coches de lujo, Carlo Constanzia rompe su silencio en '¡De viernes!' y, por lo que parece, será una demoledora entrevista contra su madre, Mar Flores, de la que ya hemos podido ver un pequeño avance.

Aunque la modelo no dudó en apoyar públicamente a su hijo mayor -fruto de su relación con el italiano Carlo Constanzia- y asegurar que creía firmemente en la justicia y en la inocencia de su hijo, el protagonista de 'Toy Boy' ha dedicido dar este inesperado paso al frente y revelar en el programa el infierno que vivió durante su infancia y cómo se refugió desde que era tan solo un niño, en las drogas.

"Mi infancia fue difícil, nunca ha sido feliz. He vivido la pesadilla de no tener referencias familiares. En el colegio los mayores te insultan, son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre", confiesa Carlo en el cebo que ha emitido Mediaset a 48 horas de que el artista se siente en el plató de '¡De viernes!'. "Probablemente haya llegado a culparles de todo lo que me ha pasado" reconoce refiriéndose a sus padres.

Unas declaraciones que quienes conocen a Mar Flores están convencidos de que destrozarán a la maniquí, que en los últimos años ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos y siempre ha esquivado las preguntas sobre su primogénito.

Sin embargo, tras revelarse que contará la pesadilla que vivió durante su infancia en televisión, la concursante de 'El Desafío' ya ha reaccionado. Y lo ha hecho publicitando en redes sociales el concurso de Antena 3 en el que participa junto a otros rostros conocidos como Chenoa, Mario Vaquerizo o Pepe Navarro, que casualmente se emite en la misma franja horaria que el programa en el que Carlo romperá su silencio.

Una manera de desmarcarse de la entrevista de su hijo y de intentar que sus seguidores la vean a ella logrando un nuevo reto, en lugar de al joven hablando por primera vez a corazón abierto sobre cómo es su relación.